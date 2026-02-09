기사 검색
로제, ‘구독자 4.6억 명’ 세계 1위 유튜버와 깜짝 만남

입력 :2026-02-09 15:48:38
수정 :2026-02-09 15:48:38
사진=미스터비스트(MrBeast) 인스타그램 캡처
그룹 블랙핑크의 멤버 로제와 전 세계 유튜브 구독자 수 1위인 미스터비스트(MrBeast)가 만났다.

미스터비스트는 최근 자신의 인스타그램에 “난 축구를 좋아해(I love football)”라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속에는 미국 캘리포니아주 샌타클래라 리바이스 스타디움에서 열린 제60회 NFL ‘슈퍼볼(Super Bowl)’ 현장을 찾은 로제와 미스터비스트의 모습이 담겼다.

두 사람은 나란히 서서 카메라를 향해 환한 미소를 짓고 있다. 미국 최대의 스포츠 축제인 슈퍼볼 현장에서 두 사람이 조우했다는 사실만으로도 사진은 화제가 되고 있다.

로제는 청재킷과 크롭티, 짧은 미니스커트를 매치해 스포티한 룩으로 행사에 참석했다.

한편 미스터비스트는 2026년 2월 기준 약 4억 6500만명의 구독자를 보유한 세계 최대 규모의 유튜브 크리에이터다.

로제 역시 블랙핑크 멤버로서 전 세계적인 팬덤을 보유하고 있는 글로벌 스타다. 그는 최근 브루노 마스와 함께 부른 ‘아파트(APT.)’로 ‘제68회 그래미 어워즈’에서 ‘올해의 레코드’, ‘올해의 노래’, ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 부문 후보에 올랐지만 수상은 불발됐다.

온라인뉴스부
