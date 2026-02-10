기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

권혁수 맞아? 12kg 감량 후 등장…“방귀 냄새도 안 난다”

입력 :2026-02-10 06:32:47
수정 :2026-02-10 06:32:47
배우 권혁수 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’ 캡처
배우 권혁수 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’ 캡처


배우 권혁수가 두 달 만에 12kg 감량에 성공하며 확 달라진 근황을 전했다.

권혁수는 9일 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에 스페셜 DJ로 출연해 한층 날렵해진 턱선과 슬림해진 얼굴로 눈길을 끌었다. 얼굴이 좋아 보인다는 말에 그는 “살이 많이 빠졌다. 방심하면 찌고, 긴장해야 빠진다”고 웃으며 답했다.

다이어트를 결심한 이유에 대해서는 솔직한 입담을 이어갔다. 권혁수는 “먹방을 열심히 하다 보니 살이 너무 쪘다. 방송에는 큰 지장이 없었지만, 생활하는 데 문제가 생기더라”고 털어놨다.

이어 “옷이 안 맞는 것도 그렇고, 자다가 방귀가 나도 모르게 나오는 경우가 있지 않나. 이불 속에 갇혔다가 몸을 뒤척일 때 냄새가 올라오는데, 5000년 된 동굴에 들어간 줄 알았다”며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

그는 두 달 만에 12kg을 감량했다며 “되게 유명한 분이 도와주셨다. 박명수 형님 아내인 한수민 형수님이 다이어트 프로그램을 개발했는데, 내가 실험 대상이 됐고 결과가 좋았다”고 밝혔다. 그러면서 “지금은 방귀 냄새도 안 난다. 굉장히 깔끔해졌다”고 덧붙였다.

한편 한수민은 지난해 서울 강남구 압구정동에 가정의학과 의원을 개원했으며, 기능의학과 비만 클리닉 등을 중심으로 진료를 진행하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
권혁수의 다이어트 기간과 감량 체중은?
인기기사
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
불륜한 10살 연상 남편, 12년 내조한 아내에 “맨몸으로 나가” 충격 사연

불륜한 10살 연상 남편, 12년 내조한 아내에 “맨몸으로 나가” 충격 사연
“직업 사라져 먹먹”…‘故 오요안나 동기’ 금채림 기상캐스터, MBC 떠난다

“직업 사라져 먹먹”…‘故 오요안나 동기’ 금채림 기상캐스터, MBC 떠난다
“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?

“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?
대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”

대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”
올리버쌤, 가슴 찢어지는 소식…“평화롭게 숨 거두셨다”

올리버쌤, 가슴 찢어지는 소식…“평화롭게 숨 거두셨다”
“안전한 중고가 낫죠” 전남친 후기 남기는 여성들…신상까지 다 털었다

“안전한 중고가 낫죠” 전남친 후기 남기는 여성들…신상까지 다 털었다
사찰 앞에서 고기 굽고 노상 방뇨까지…산악회 민폐 몸살

사찰 앞에서 고기 굽고 노상 방뇨까지…산악회 민폐 몸살
2026년 2월 10일

2026년 2월 10일
아이돌이 ‘불시험’ 구세주?…“값진 2급 제니에게 바칩니다” 난리 났다

아이돌이 ‘불시험’ 구세주?…“값진 2급 제니에게 바칩니다” 난리 났다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  5. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈