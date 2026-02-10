기사 검색
배기성, 12살 연하 ‘미모의 쇼호스트’ 아내 공개…“낮술 하다 반해”

입력 :2026-02-10 09:16:46
수정 :2026-02-10 09:16:46
사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
사진=TV조선 '조선의 사랑꾼' 캡처


가수 배기성이 12살 연하 미모의 아내 이은비와 방송에 동반 출연했다.

지난 9일 방송된 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에는 배기성·이은비 부부가 동반 출연해 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 이날 베일을 벗은 아내 이은비는 올해 42세로 쇼호스트로 활동 중이다.

그는 연예인 못지않은 또렷한 이목구비와 지적인 분위기로 등장과 동시에 스튜디오의 감탄을 자아냈다.

두 사람의 첫 만남은 한 식당에서 시작됐다. 배기성은 “아내가 퇴근 후 식사하러 들어왔는데, 취한 와중에도 자꾸만 신경이 쓰였다”고 말했다.

이에 이은비도 “사실 사춘기 시절부터 남편의 노래를 좋아했던 팬이었다. 뒤에 앉아있는 오빠의 얼굴을 한 번이라도 더 보려고 화장실을 계속 왔다 갔다 했다”고 고백했다. 이어 “쌍꺼풀 없는 눈을 좋아하는데 없는 줄 알았다. 누가 봐도 부리부리하다고 하더라”고 말해 웃음을 자아냈다.

결국 합석을 계기로 연인이 된 두 사람은 3년간의 열애 끝에 부부의 연을 맺었다. 배기성은 “아내가 매일 종이 신문을 챙겨 보는 모습이 정말 쇼킹했다. 내 주변에서는 단 한 번도 본 적 없는 스타일이었다”고 말했다.

그는 “책도 아내 따라서 1년에 60권 정도 읽게 됐다“며 “얘랑 결혼을 하면 ‘내 삶이 좀 똑똑해지겠다’는 생각이 들었다. 그때 결혼 생각을 했었던 것 같았다”고 밝혔다.

두 사람은 3년 열애 끝에 2017년 결혼했다. 배기성은 1993년 MBC 대학가요제로 데뷔한 뒤 1998년 이종원과 함께 그룹 ‘캔’을 결성해 활동했다. 이은비는 DMB U1 미디어 아나운서를 거쳐 현재 쇼호스트로 활동 중이다.

온라인뉴스부
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
불륜한 10살 연상 남편, 12년 내조한 아내에 “맨몸으로 나가” 충격 사연

“직업 사라져 먹먹”…‘故 오요안나 동기’ 금채림 기상캐스터, MBC 떠난다

“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?

올리버쌤, 가슴 찢어지는 소식…“평화롭게 숨 거두셨다”

대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”

“안전한 중고가 낫죠” 전남친 후기 남기는 여성들…신상까지 다 털었다

2026년 2월 10일

사찰 앞에서 고기 굽고 노상 방뇨까지…산악회 민폐 몸살

아이돌이 ‘불시험’ 구세주?…“값진 2급 제니에게 바칩니다” 난리 났다

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  5. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

