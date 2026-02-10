기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘♥원진서’ 윤정수 “10년 전엔 나 안 좋아했잖아”…과거 폭로

입력 :2026-02-10 09:50:28
수정 :2026-02-10 09:50:28
사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
사진=TV조선 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처


개그맨 윤정수와 방송인 겸 필라테스 강사 원진서 부부가 과거 인연을 언급했다.

지난 9일 방송된 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서는 심현섭 부부, 배기성 부부와 함께 여행을 떠난 윤정수·원진서 부부의 모습이 그려졌다.

이날 현장에서는 사랑꾼들의 ‘기억력 배틀’이 펼쳐졌다. 심현섭이 아내 정영림과의 첫 만남 날짜를 정확히 기억하자, 원진서는 윤정수에게 “오빠! 나 만난 날 언제야?”라고 기습 질문을 던졌다. 당황한 윤정수는 대답 대신 곧바로 자는 척 연기에 돌입했고, 옆에 있던 배기성마저 못 들은 척 시선을 회피해 웃음을 자아냈다.

분위기가 무르익자 원진서는 과거를 돌아 다시 만난 재회 당시의 설렘을 회상했다. 그는 “10년 만에 다시 만나기 전, 오빠가 설레고 기분이 좋다는 문자를 보냈었다. 사귀기 전이었는데도 그 말에 나 역시 기분이 참 좋았다”고 고백했다.

하지만 훈훈한 고백에 윤정수는 “10년 전에는 나 안 좋아했잖아”라며 서운한 기색을 드러냈다.

이들의 애정 공방을 지켜보던 배기성의 아내 이은비는 “그때 짧게 만난 것보다 10년이 지난 뒤에 이렇게 만난 게 더 좋지 않으냐”며 두 사람의 인연을 긍정적으로 바라봤다. 이에 두 사람 모두 격하게 공감하며 성숙해진 지금의 만남에 감사함을 표했다.

윤정수가 “그때 만났으면 100% 헤어졌어”라고 말하자 원진서 역시 “오빠가 평소에도 그 이야기를 자주 한다. (그때 결혼했으면) 100% 이혼했을 거라고 하더라”며 맞장구를 쳤다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤정수와 원진서 부부가 과거 10년 전 만났을 때의 결과를 어떻게 예상했나?
인기기사
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
로제, 브루노 마스와 ‘그래미’ 오프닝 무대 장식
불륜한 10살 연상 남편, 12년 내조한 아내에 “맨몸으로 나가” 충격 사연

불륜한 10살 연상 남편, 12년 내조한 아내에 “맨몸으로 나가” 충격 사연
“직업 사라져 먹먹”…‘故 오요안나 동기’ 금채림 기상캐스터, MBC 떠난다

“직업 사라져 먹먹”…‘故 오요안나 동기’ 금채림 기상캐스터, MBC 떠난다
“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?

“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?
올리버쌤, 가슴 찢어지는 소식…“평화롭게 숨 거두셨다”

올리버쌤, 가슴 찢어지는 소식…“평화롭게 숨 거두셨다”
대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”

대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”
“안전한 중고가 낫죠” 전남친 후기 남기는 여성들…신상까지 다 털었다

“안전한 중고가 낫죠” 전남친 후기 남기는 여성들…신상까지 다 털었다
2026년 2월 10일

2026년 2월 10일
사찰 앞에서 고기 굽고 노상 방뇨까지…산악회 민폐 몸살

사찰 앞에서 고기 굽고 노상 방뇨까지…산악회 민폐 몸살
아이돌이 ‘불시험’ 구세주?…“값진 2급 제니에게 바칩니다” 난리 났다

아이돌이 ‘불시험’ 구세주?…“값진 2급 제니에게 바칩니다” 난리 났다
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  5. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈