‘♥원진서’ 윤정수 “10년 전엔 나 안 좋아했잖아”…과거 폭로

개그맨 윤정수와 방송인 겸 필라테스 강사 원진서 부부가 과거 인연을 언급했다.지난 9일 방송된 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에서는 심현섭 부부, 배기성 부부와 함께 여행을 떠난 윤정수·원진서 부부의 모습이 그려졌다.이날 현장에서는 사랑꾼들의 ‘기억력 배틀’이 펼쳐졌다. 심현섭이 아내 정영림과의 첫 만남 날짜를 정확히 기억하자, 원진서는 윤정수에게 “오빠! 나 만난 날 언제야?”라고 기습 질문을 던졌다. 당황한 윤정수는 대답 대신 곧바로 자는 척 연기에 돌입했고, 옆에 있던 배기성마저 못 들은 척 시선을 회피해 웃음을 자아냈다.분위기가 무르익자 원진서는 과거를 돌아 다시 만난 재회 당시의 설렘을 회상했다. 그는 “10년 만에 다시 만나기 전, 오빠가 설레고 기분이 좋다는 문자를 보냈었다. 사귀기 전이었는데도 그 말에 나 역시 기분이 참 좋았다”고 고백했다.하지만 훈훈한 고백에 윤정수는 “10년 전에는 나 안 좋아했잖아”라며 서운한 기색을 드러냈다.이들의 애정 공방을 지켜보던 배기성의 아내 이은비는 “그때 짧게 만난 것보다 10년이 지난 뒤에 이렇게 만난 게 더 좋지 않으냐”며 두 사람의 인연을 긍정적으로 바라봤다. 이에 두 사람 모두 격하게 공감하며 성숙해진 지금의 만남에 감사함을 표했다.윤정수가 “그때 만났으면 100% 헤어졌어”라고 말하자 원진서 역시 “오빠가 평소에도 그 이야기를 자주 한다. (그때 결혼했으면) 100% 이혼했을 거라고 하더라”며 맞장구를 쳤다.온라인뉴스부