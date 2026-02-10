‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다

배우 김병세가 8년 만에 근황을 전했다. 유튜브 채널 ‘병세세상’ 캡처

배우 김병세가 오랜만에 근황을 전했다.지난 5일 유튜브 채널 ‘병세세상’에는 ‘어느 날 갑자기 사라진 아침 드라마의 장동건’이라는 제목의 영상이 공개됐다.김병세는 해당 영상을 통해 8년 만에 근황을 전하며 이목을 집중시켰다.그는 “마지막 작품은 2018년 MBC 드라마 ‘부잣집 아들’이었다”며 “그해 참 많은 일들이 있었고, 제 인생의 전환점이 됐다”고 운을 뗐다.이어 “그해 4월 미국에 계시던 어머니가 돌아가셨는데 촬영 스케줄 때문에 장례식에 참석하지 못했다”며 “촬영을 마친 뒤 미국에서 가족들을 만났다”고 당시를 떠올렸다.그러면서 “그곳에서 지인을 만났는데 ‘왜 장가를 안 가냐’고 묻더라. 우스갯소리로 ‘소개도 안 해주고 그러냐’고 했더니 다음 날 연락이 왔다”며 “거절하는 것도 예의가 아닌 것 같아 미국에 머무는 동안 만남을 가졌다”고 설명했다.김병세는 한국으로 돌아가기 3~4일 전 소개로 만난 여성에게 첫눈에 반해 결혼에 골인했다고 밝혔다.그는 “첫 만남에서 (지금의 아내가) 문을 열고 들어오는데 믿기지 않겠지만 후광이 보이는 느낌이었다”며 “선녀나 천사가 오는 것 같았고, 운명이나 인연이라는 생각이 들었다”고 말했다.이어 “한국에 돌아온 뒤에도 계속 생각나 3주 만에 다시 미국으로 가 적극적으로 마음을 표현했다”며 “만난 지 90일 만에 청혼했다. 지금이 아니면 결혼을 못 할 것 같았고 아내가 이를 받아줘 부부가 됐다”고 영화 같은 러브스토리를 전했다.김병세의 아내는 15세 연하의 사업가로 알려졌다. 그는 “아내가 시민권자라 미국에 거주하게 됐고 2019년에 결혼했다”며 “(작품 활동을) 오래 쉬었지만 다시 현역으로 활동할 기회가 주어진다면 감사할 것 같다. 인연이 닿는다면 한국에서도 활동할 의향이 있다”고 연기에 대한 열정을 드러냈다.김병세는 1986년 미국에서 연극배우로 활동을 시작했으며, 1993년 영화 ‘웨스턴 애비뉴’로 국내에 정식 데뷔했다.이후 ‘허준’ ‘명성황후’ ‘올인’ ‘이브의 화원’ ‘불새’ ‘연개소문’ ‘내 남자의 여자’ ‘왕과 나’ ‘화려한 유혹’ 등 다수의 작품에 출연하며 대중적 인지도를 쌓았다.온라인뉴스부