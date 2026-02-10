기사 검색
“다시는 사업 안 해” 김연경, ‘스포츠 아카데미’ 폐업 비화 공개

입력 :2026-02-10 10:43:37
수정 :2026-02-10 10:43:37
사진=유튜브 ‘식빵언니 김연경’ 캡처
사진=유튜브 ‘식빵언니 김연경’ 캡처


‘배구여제’ 김연경이 비하인드 스토리를 공개해 이목을 집중시키고 있다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘식빵언니 김연경’에는 ‘동계올림픽 씹어 먹던 선수들이 찾아왔다!’라는 제목의 영상에 게재됐다.

은퇴 후에도 변함없이 우정을 이어가고 있는 전 쇼트트랙 국가대표 박승희와 ‘안경 선배’ 컬링 선수 김은정이 출연했다. 이날 대화의 화두는 운동선수들의 ‘제2의 인생’이었다.

먼저 박승희가 근황을 전하며 “아이를 출산한 뒤 키즈 브랜드를 새롭게 론칭해 의류 제작 등을 하고 있다”고 밝히자 김연경은 놀라움을 표했다. 그는 “이전에 가방 사업을 한 번 해서 망하고도 다시 도전하는 게 정말 대단하다”며 박승희의 의지에 경의를 표했다.

박승희의 용기 있는 행보는 김연경 본인의 아픈 기억을 소환했다. 김연경은 “나도 과거에 ‘김연경 스포츠 아카데미’를 직접 운영한 적이 있었다”고 과거를 소환했다.

그는 “당시 코로나19 이슈를 너무 크게 겪었다”고 고백하며 사업에 뛰어들었지만 실패할 수밖에 없었던 상황을 설명했다. 이어 “그때 ‘다시는 사업을 하지 말아야겠다’고 굳게 다짐했다”고 덧붙여 짠한 웃음을 자아냈다.

최근 배구 코트를 떠난 그는 특유의 시원시원한 입담을 자랑하며 방송과 유튜브 등 예능계의 ‘블루칩’으로 떠오르며 독보적인 존재감을 과시하고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
