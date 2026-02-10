‘아시아 프린스’ 톱배우, 시골에서 ‘미용사’ 변신 근황

사진=KBS 1TV ‘6시 내고향’ 캡처

배우 노민우와 농촌의 영원한 청년회장 손헌수가 설을 맞아 어르신들을 위한 특급 서비스를 제공했다.지난 9일 방송된 KBS 1TV ‘6시 내고향’의 ‘붕붕이가 간다’ 코너에서는 설맞이 두 번째 서비스 현장이 공개됐다. 이날 노민우는 손헌수와 함께 마을을 찾아 미용 봉사와 일손 돕기에 나섰다. 이천시자원봉사센터 트리플 봉사단까지 가세해 문을 연 ‘붕붕이 미용실’은 영업 시작 전부터 어르신들의 뜨거운 관심을 받았다.첫 손님으로는 머리숱이 적어 고민인 이장님이 등장했다. 손헌수는 노련한 손길로 깔끔한 스타일을 완성하며 훈훈한 분위기를 조성했다. 이어 치매 어머니를 모시는 가족부터 시각장애인 남편을 돌보는 아내까지, 마을의 사연 있는 손님들이 줄을 이었다.특히 머리숱이 거의 없는 어르신이 등장해 모두가 당황한 순간, ‘금손’ 노민우가 등판했다. 그는 풍성해 보이는 마법 같은 스타일링을 선사하며 현장의 감탄을 끌어냈다.노민우의 활약은 여기서 끝이 아니었다. 그는 수준급 미용 실력은 물론 어르신들의 피로를 싹 가시게 하는 시원한 두피 마사지까지 선보였다. 마을 어르신들 사이에서 “민우가 해줘야 시원하다”는 극찬이 쏟아지며 그는 순식간에 마을의 ‘인기 스타’로 등극했다.봉사 도중 한 어르신이 “고춧줄 좀 끊어줘”라고 도움을 요청하자, 두 사람은 곧장 고추밭으로 향했다. 끝없이 펼쳐진 밭 규모에 압도될 법도 했지만, 손헌수는 거침없는 낫질로 줄을 끊어갔고 노민우는 곁에서 묵묵히 줄 정리를 도왔다. 이때 손헌수가 “새댁 너무 고와요!”라며 장난을 치자, 노민우는 질세라 머리를 곱게 넘기며 ‘새댁 모드’로 화답했다.한편 2004년 그룹 트랙스 멤버로 데뷔한 노민우는 드라마 ‘검법남녀 시즌2’, ‘빌런의 나라’ 등에 출연해 배우로 활동하며 ‘아시아 프린스’로 불렸다. 현재는 뮤지컬 ‘이터니티’에 출연 중이다.온라인뉴스부