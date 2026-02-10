기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

배우 김동욱, 아빠됐다…아내 스텔라김, ‘딸 사진’ 공개

입력 :2026-02-10 16:47:20
수정 :2026-02-10 16:47:20
사진=키이스트 제공, 스텔라 김 인스타그램 캡처
사진=키이스트 제공, 스텔라 김 인스타그램 캡처


배우 김동욱이 아빠가 됐다.

김동욱의 아내 스텔라 김은 10일 자신의 인스타그램에 출산 소식을 전했다. 그는 이날 게시물에 ‘로완 그레이스 김(rowan grace kim)’이라며 갓 태어난 딸의 사진을 공개했다. 두 사람이 결혼한 지 3년 만에 첫 아이를 품에 안았다.

김동욱 소속사 스튜디오 유후는 지난해 11월 “김동욱 부부가 첫 아이를 가졌다. 내년 초 출산 예정”이라고 밝힌 바 있다.

임신 소식이 알려진 뒤 스텔라 김은 소셜미디어(SNS)를 통해 임신 과정을 솔직하게 공유해왔다.

시험관 시술을 통해 아이를 얻은 그는 “임신은 내 삶에 아주 크고도 긍정적인 변화를 가져다줬다. 솔직히 말하자면 이 모든 과정은 쉽지 않았다”면서 “임신이 가능하다는 확인을 받은 뒤 시작된 가장 고통스러운 주사도 도움이 되진 않았다. 감사함으로 가득 차 있으면서도 이 기적 같은 생명을 지켜내기 위해 강도 높은 치료로 인한 육체적 고통도 함께 감내해야 했다”고 털어놨다.

한편 두 사람은 2023년 12월 결혼했다. 김동욱은 2004년 영화 ‘순흔’으로 데뷔해 드라마 ‘커피프린스 1호점’, ‘손 the guest’, ‘특별근로감독관 조장풍’ 등 다수 작품에서 활약했다.

미국 교포인 스텔라 김은 SM엔터테인먼트 연습생 출신이다. 2007년 소녀시대 데뷔조로 활동했지만 부모의 반대로 계약을 하지 못한 것으로 알려졌다. 이후 뉴욕 대학을 졸업하고 글로벌 화장품 브랜드에서 마케팅 전문가로 일한 경력이 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김동욱과 스텔라 김의 첫 아이는 어떤 방법으로 얻었나?
인기기사
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?

“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?
권혁수 맞아? 12kg 감량 후 등장…“방귀 냄새도 안 난다”

권혁수 맞아? 12kg 감량 후 등장…“방귀 냄새도 안 난다”
잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다
‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다

‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다
대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”

대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”
2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다

2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다
“안전한 중고가 낫죠” 전남친 후기 남기는 여성들…신상까지 다 털었다

“안전한 중고가 낫죠” 전남친 후기 남기는 여성들…신상까지 다 털었다
2026년 2월 10일

2026년 2월 10일
“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치

“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  5. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈