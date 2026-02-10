기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘연봉 100억 일타강사’ 정승제, 50세 미혼 이유 밝혔다

입력 :2026-02-10 16:47:55
수정 :2026-02-10 16:47:55
유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.
유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.


인기 수학 강사 정승제가 결혼하지 않은 이유를 솔직하게 털어놨다.

6일 유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 채널에는 ‘정승제 본인이 직접 말하는 지금 결혼 못 하는 이유’라는 제목의 영상이 게재됐다.

정승제는 이 영상에서 결혼과 연애관에 대한 다양한 이야기를 나눴다.

연애관을 묻자 정승제는 “나는 사실 외로움이 없다”고 답했다.

황제성은 “외로움이 없는 사람이 있냐”고 놀랐고, 제작진도 “너무 바빠서 그런 것 아니냐”고 물었다.

정승제가 황제성에게 “왜 결혼했느냐. 안 할 수밖에 없는 상황이었냐”고 묻자 황제성은 “아니다. 그런 계약도 아니고 돈을 주고 산 것도 아니다. 나는 10년 연애하고 결혼했다”고 답했다.

유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.
유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.


유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.
유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.


유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.
유튜브 ‘오늘부터 황제성’ 정승제.


가정생활에 대한 환상이 있는지 묻자 정승제는 “첫 번째는 여행이다. 여행을 가자고 했을 때 곧바로 출발할 수 있었으면 좋겠다”고 말했다.

이어 “정확하게 표현하면, 황당한 요구를 했을 때 싫다고 거절하지 않고 짜증만 내지 않는다면 평생 모든 걸 바칠 수 있을 것 같다”고 밝혔다.

결국 정승제는 “집에 들어가기 싫을까 봐 결혼을 못 하는 것”이라고 솔직하게 털어놨다. 그는 “지금은 집에 들어가면 아무도 나를 건드리지 않는다. 내가 자유롭게 모든 걸 다 할 수 있다. 지금은 집에 들어가는 게 두렵지 않은데, (결혼하면) 그게 두려워질까 봐 무서울 것 같다”고 말했다.

황제성은 “형이 혼자 있는 시간이 길어서 누군가와 함께 지내는 게 불편함으로 다가올 수 있다”고 공감했고, 정승제도 “그럼 엄청 불편한 것 같다. 그런 생각이 든다”고 덧붙였다.

1976년생인 정승제는 한 방송 프로그램에서 연봉을 묻는 질문에 “수입이 연 100억원보다 많다”고 밝혀 화제를 모았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
정승제가 결혼하지 않는 주된 이유는 무엇인가?
인기기사
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?

“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?
권혁수 맞아? 12kg 감량 후 등장…“방귀 냄새도 안 난다”

권혁수 맞아? 12kg 감량 후 등장…“방귀 냄새도 안 난다”
잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다
‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다

‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다
대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”

대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”
2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다

2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다
“안전한 중고가 낫죠” 전남친 후기 남기는 여성들…신상까지 다 털었다

“안전한 중고가 낫죠” 전남친 후기 남기는 여성들…신상까지 다 털었다
2026년 2월 10일

2026년 2월 10일
“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치

“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  5. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈