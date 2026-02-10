기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“딸이 중학생” 아이키, 탄탄 복근·초미니 팬츠 ‘과감한 패션’

입력 :2026-02-10 17:37:08
수정 :2026-02-10 17:37:08
사진=아이키 인스타그램 캡처
사진=아이키 인스타그램 캡처


댄서 아이키가 탄탄한 복근과 과감한 패션을 선보였다.

아이키는 10일 자신의 인스타그램 스토리에 검은색 의상을 입은 사진을 올렸다.

사진 속 그는 초미니 팬츠에 검은 스타킹, 복근을 노출한 민소매 상의에 스냅백을 쓰고 댄서다운 힙한 패션을 선보였다. 예비 중학생 딸을 둔 엄마라는 사실이 무색할 정도로 탄탄하고 건강미 넘치는 몸매와 스타일링이 눈길을 끌었다.

아이키는 미국 NBC 댄스 오디션 프로그램 ‘월드 오브 댄스(World Of Dance)’ 시즌3에서 전체 4위에 오르며 세계적인 존재감을 알린 댄서다. 이후 엠넷 ‘스트릿 우먼 파이터’에 출연해 밝은 에너지와 춤 실력으로 인기를 끌었다. 이후 여러 방송 프로그램에 출연하며 대중적 인지도를 쌓았다.

지난해에는 뮤지컬 ‘프리다’에 출연하며 댄서에서 뮤지컬 배우로 새로운 도전을 펼치기도 했다. 이 작품에서 아이키는 무대에서 안무와 연기를 동시에 소화하며 또 다른 가능성을 보여줬다.

온라인뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
아이키가 ‘월드 오브 댄스’ 시즌3에서 기록한 성과는?
인기기사
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?

“고생하는 소방관들” 커피 50잔 보냈다가 민원 신고당한 자영업자…이게 맞나요?
잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다
권혁수 맞아? 12kg 감량 후 등장…“방귀 냄새도 안 난다”

권혁수 맞아? 12kg 감량 후 등장…“방귀 냄새도 안 난다”
‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다

‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다
2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다

2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다
대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”

대만 공항 마비시킨 티웨이항공…여객기서 ‘이것’ 빠져 “충격”
2026년 2월 10일

2026년 2월 10일
“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치

“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치
“숙제 안 했다고 스쿼트 800회” 13세 소년 귀가 후 응급실행…父 폭로에 태국 공분

“숙제 안 했다고 스쿼트 800회” 13세 소년 귀가 후 응급실행…父 폭로에 태국 공분
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

    ‘47세’ 하지원, 깜짝 놀란 결혼 소식…“새로운 인연 만나”

  4. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  5. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈