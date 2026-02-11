기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘혈액암 완치’ 윤도현, 건강 악화…안타까운 소식 전했다

입력 :2026-02-11 09:26:55
수정 :2026-02-11 09:26:55
윤도현. <br>뉴스1
윤도현.
뉴스1


밴드 YB의 보컬 윤도현이 건강 문제로 예정돼 있던 공연을 취소했다.

장기간 전국 투어를 소화하던 중 컨디션이 급격히 악화되면서 불가피한 결정을 내렸다는 설명이다.

소속사 디컴퍼니는 10일 공식 입장을 통해 “윤도현이 지난주부터 감기 증세로 병원 진료와 치료를 병행해왔다”며 “주말 공연 이후 목 상태가 급격히 나빠져 ‘당분간 치료에 전념해야 한다’는 의사 소견을 받았다”고 밝혔다. 이어 “신중한 논의 끝에 이번 주 울산 공연을 연기하기로 결정했다”고 전했다.

YB는 지난해 11월부터 데뷔 30주년을 기념한 전국 투어 ‘YB 리마스터드 3.0 : 오디세이’를 진행 중이다. 당초 14~15일 열릴 예정이던 울산 공연은 3월 28~29일로 변경됐다. 소속사는 “건강 회복과 앞으로 이어질 투어를 책임감 있게 이어가기 위한 불가피한 판단이었음을 너그러운 마음으로 양해 부탁드린다. 빠른 회복 후 더 좋은 모습으로 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

윤도현 역시 직접 팬들에게 상황을 설명했다. 그는 SNS를 통해 “너무나 무거운 마음”이라며 “치료에 전념하고 광주에서는 다시 원래 컨디션으로 꼭 돌아오겠다. 고압산소치료, 수액 치료 등등 처음 해보는 치료를 매일 하는 중”이라며 공연을 기다리던 팬들에 대한 미안함을 전했다.

윤도현은 앞서 2021년 희소 혈액암인 위말트 림프종 진단을 받았고, 약 3년 동안의 투병 끝에 완치 판정을 받았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤도현이 이번 주 울산 공연을 취소한 직접적 원인은?
인기기사
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다
‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다

‘장동건’이라 불리던 남자…8년 만에 ‘뜻밖의 근황’ 전해졌다
“구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다

“구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다
2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다

2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다
‘연봉 100억 일타강사’ 정승제, 50세 미혼 이유 밝혔다

‘연봉 100억 일타강사’ 정승제, 50세 미혼 이유 밝혔다
“대변으로 만든 알약” 먹었더니…폐암 환자 10명 중 8명 반응

“대변으로 만든 알약” 먹었더니…폐암 환자 10명 중 8명 반응
“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치

“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치
“숙제 안 했다고 스쿼트 800회” 13세 소년 귀가 후 응급실행…父 폭로에 태국 공분

“숙제 안 했다고 스쿼트 800회” 13세 소년 귀가 후 응급실행…父 폭로에 태국 공분
“어? 이 나라가 아니었는데”…15분 만에 국가 바뀐 피겨 코치, 13개국 단복 체인지 쇼

“어? 이 나라가 아니었는데”…15분 만에 국가 바뀐 피겨 코치, 13개국 단복 체인지 쇼
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  4. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  5. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈