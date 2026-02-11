기사 검색
곽튜브, 얼마나 벌었길래…“신혼집 집이 150평이라더라”

입력 :2026-02-11 10:13:59
수정 :2026-02-11 10:13:59
사진=MBN·채널S ‘전현무계획3’ 캡처
사진=MBN·채널S ‘전현무계획3’ 캡처


여행 유튜버 곽튜브가 예능 프로그램을 통해 신혼생활과 2세 계획을 언급했다.

13일 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획3’ 18회에서는 전현무와 곽튜브가 경기 의왕시와 과천시 일대를 누비며 숨은 맛집을 탐방하는 모습이 공개된다.

전현무는 “오늘은 의왕, 과천 맛집을 싹 털러 왔다”고 선언하며 하루 방문객이 3000명에 달하는 노포부터 소셜미디어에서 화제를 모은 ‘MZ 핫플’까지 섭렵하겠다고 예고한다.

이들이 가장 먼저 찾은 곳은 청계산 인근에서 팥칼국수와 팥옹심이로 이름난 식당이다. 그러나 곽튜브는 등장부터 “제가 사실 팥을 잘 안 먹는다. 붕어빵도 슈붕(슈크림 붕어빵)파”라며 취향을 드러냈다.

그는 팥을 좋아하지 않는다고 말했지만 첫 숟갈을 뜨는 순간 분위기는 반전된다. 곽튜브는 “이건 진짜 킥이다. 대한민국 1등으로 뽑아도 될 정도”라며 연신 감탄을 쏟아낸다. 급기야 사장님에게 “신혼집에 팥을 쳐야 하는데 몇 줌만 가져가도 되냐”고 물어 웃음을 자아낸다.

이를 지켜보던 전현무는 “너희 집이 150평인가 그렇잖아?”라고 받아치며 ‘성공한 유튜버’로 대표되는 곽튜브의 재산과 신혼집 규모를 둘러싼 궁금증을 증폭시켰다.

앞서 곽튜브는 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에 출연해 재산 100억설에 대해 언급하기도 했다. 그는 “100억설을 사람들이 믿나 보다. 저는 확실히 얘기할 수 있는 건, 진짜 장담하는데 제가 만약에 은퇴하면 100억이 있는 것이다. 100억이 있으면 무조건 은퇴한다”고 말해 수입에 대한 소문이 사실이 아님을 강조했다.

화제는 곧 젓가락질 이야기로 옮겨간다. 전현무가 “우리가 젓가락질 못한다고 지적하는 댓글이 많다”고 하자, 곽튜브는 “고치긴 해야 한다. 아빠 될 놈이 젓가락질 못하면 안 되지”라고 말해 2세를 염두에 둔 발언으로 눈길을 끌었다.

그가 직접 밝히는 신혼집과 2세 관련 이야기는 방송을 통해 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
