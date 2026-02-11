기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘방송 중단’ 조세호, 다시 마이크 잡는다…뜻밖의 근황

입력 :2026-02-11 13:56:15
수정 :2026-02-11 13:56:15
방송인 조세호. 뉴스1
방송인 조세호. 뉴스1


방송 활동을 잠정 중단한 방송인 조세호가 20년 지기 절친 남창희의 결혼식 사회를 맡기로 했다.

11일 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트는 “조세호가 남창희의 결혼식 사회를 맡는다”고 밝혔다. 소속사 측은 말을 아끼면서도 “오랜 시간 함께해 온 친구의 중요한 날인 만큼 고심 끝에 결정했다”는 입장을 전했다.

남창희는 오는 22일 서울 중구 장충동 신라호텔 다이너스티홀에서 14세 연하의 비연예인 연인과 웨딩마치를 울린다. 예비 신부는 오랜 기간 교제해 온 인물로, 방송계와는 무관한 일반인이다. 결혼식은 가족과 가까운 지인들만 초청한 가운데 비공개로 진행될 예정이다.

이 장소는 조세호가 2024년 10월 슈퍼모델 출신 정수지와 백년가약을 맺은 곳이기도 하다. 당시 남창희가 사회를 맡아 의리를 과시했던 곳에서 이번에는 역할이 바뀌어 조세호가 마이크를 잡는다.

조세호와 남창희는 무명 시절부터 20년 가까이 동고동락해 온 사이다. 2019년에는 프로젝트 그룹 ‘조남지대’를 결성해 음원 활동을 함께하기도 했다.

앞서 조세호는 조직폭력배와의 친분 의혹이 불거지며 활동을 중단했다. 그는 의혹에 대해 “단순 지인 관계일 뿐”이라며 선을 그었고 금품 수수 등 불법 행위는 전혀 없다고 부인했다. 소속사 역시 허위사실 유포에 대해 강경 대응 방침을 밝힌 상태다. 그러나 논란의 여파로 출연 중이던 KBS2 ‘1박 2일 시즌4’와 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 등에서 하차했다.

한편 남창희는 최근 라디오 생방송에서 직접 결혼 소식을 전했다. 그는 “서로 하나의 길을 걷기로 약속했다”고 밝혔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
조세호가 방송 활동을 중단한 이유는?
인기기사
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
“구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다

“구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다
2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다

2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다
‘연봉 100억 일타강사’ 정승제, 50세 미혼 이유 밝혔다

‘연봉 100억 일타강사’ 정승제, 50세 미혼 이유 밝혔다
“땅 살 돈 모자라다길래”…전원주, ‘남자한테 돈 뜯꼈다’ 소문 사실이었다

“땅 살 돈 모자라다길래”…전원주, ‘남자한테 돈 뜯꼈다’ 소문 사실이었다
곽준빈, 6살 연하 아내 드디어 공개…강민경 “아기 같다”

곽준빈, 6살 연하 아내 드디어 공개…강민경 “아기 같다”
‘혈액암 완치’ 윤도현, 건강 악화…안타까운 소식 전했다

‘혈액암 완치’ 윤도현, 건강 악화…안타까운 소식 전했다
“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치

“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치
메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?

메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?
“어? 이 나라가 아니었는데”…15분 만에 국가 바뀐 피겨 코치, 13개국 단복 체인지 쇼

“어? 이 나라가 아니었는데”…15분 만에 국가 바뀐 피겨 코치, 13개국 단복 체인지 쇼
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  4. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  5. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈