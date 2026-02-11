기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

BTS 컴백 무료 공연 “2000석은 스탠딩”…아미들 응모 방법은?

입력 :2026-02-11 14:28:03
수정 :2026-02-11 14:28:03
방탄소년단의 ‘BTS 시티 아리랑 서울’ 포스터. 빅히트뮤직 제공.
방탄소년단의 ‘BTS 시티 아리랑 서울’ 포스터. 빅히트뮤직 제공.


방탄소년단(BTS)이 광화문 광장에서 대규모 무료 컴백쇼를 연다.

방탄소년단은 3월 21일 오후 8시 서울 종로구 광화문 광장 일대에서 ‘BTS 더 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’을 개최한다. 타이틀곡을 포함한 신곡 무대를 처음 공개하는 자리인 이번 콘서트는 한국을 대표하는 역사적 공간에서 글로벌 팬들과 만난다는 점에서 상징성이 남다르다. 광화문, 경복궁, 숭례문 일대를 아우르는 연출이 예고되면서 ‘도심형 페스티벌’에 가까운 스케일이라는 평가가 나온다.

소속사 빅히트 뮤직은 팬 플랫폼을 통해 공연 진행 방식을 상세히 공지했다. 좌석은 응모와 일반 예매를 병행한다.

먼저 아미(팬덤명) 멤버십 가입자 중 신보 ‘아리랑’ 앨범을 예약 구매한 뒤 응모한 팬들 가운데 2000명(휠체어석 5명 별도)을 뽑는다. 해당 구역은 전석 스탠딩이며 입장 번호는 무작위 배정된다.

또 23일 오후 8시부터 일반 예매도 진행된다.전석 무료이며 별도 조건 없이 누구나 참여 가능하다.

무대 구성 역시 눈길을 끈다. T자형 메인 스테이지와 일자형 돌출 무대로 설계됐으며, 돌출 무대를 중심으로 좌·우 스탠딩 존이 배치된다.돌출 전면에도 별도 스탠딩 구역을 둬 멤버들과 관객의 거리를 최소화한다.

멤버들 외에 댄서 50명, 아리랑 국악단 13명 등을 포함해 총 87명이 퍼포먼스에 참여하는 등 연출 규모도 역대급이다. 전통 국악 선율과 현대적 퍼포먼스를 결합한 무대가 예고된 가운데 오프닝에서는 광화문 3개의 문이 열리고, 그 문에서 등장한 멤버들이 광장까지 걸어 나오는 장면이 연출될 예정이다.

경복궁 근정문·흥례문, 광화문 및 월대, 숭례문 일대 활용 허가도 신청된 상태다. 광화문과 숭례문 외벽 및 담장을 활용한 미디어 파사드가 함께 펼쳐지며 도심 야경과 결합한 초대형 미디어 쇼가 구현된다.

서울경찰청은 공공안전차장을 TF 팀장으로 지정하고 인파 관리 및 불법 행위 예방에 총력 대응 방침을 밝혔다. 경찰은 주 무대에서 대한문까지 최대 23만명, 숭례문까지 포함하면 최대 26만명의 인파가 몰릴 것으로 보고 있다.

이번 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개 국가 및 지역에 단독 생중계된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
BTS 컴백쇼의 개최 장소는 어디인가?
인기기사
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
스타들의 ‘서울패션위크’ 나들이
“구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다

“구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다
2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다

2개월 만에 대박 난 미녀 ‘샴쌍둥이’ 모델…‘충격 반전’ 있었다
‘연봉 100억 일타강사’ 정승제, 50세 미혼 이유 밝혔다

‘연봉 100억 일타강사’ 정승제, 50세 미혼 이유 밝혔다
“땅 살 돈 모자라다길래”…전원주, ‘남자한테 돈 뜯꼈다’ 소문 사실이었다

“땅 살 돈 모자라다길래”…전원주, ‘남자한테 돈 뜯꼈다’ 소문 사실이었다
곽준빈, 6살 연하 아내 드디어 공개…강민경 “아기 같다”

곽준빈, 6살 연하 아내 드디어 공개…강민경 “아기 같다”
‘혈액암 완치’ 윤도현, 건강 악화…안타까운 소식 전했다

‘혈액암 완치’ 윤도현, 건강 악화…안타까운 소식 전했다
“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치

“길 막아?” 초등생에 발차기하고 목 질질…40대 태권도 관장 檢 송치
메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?

메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?
“어? 이 나라가 아니었는데”…15분 만에 국가 바뀐 피겨 코치, 13개국 단복 체인지 쇼

“어? 이 나라가 아니었는데”…15분 만에 국가 바뀐 피겨 코치, 13개국 단복 체인지 쇼
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  4. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  5. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈