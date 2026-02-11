기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제

입력 :2026-02-11 17:09:00
수정 :2026-02-11 17:09:00
사진=온라인커뮤니티 캡처
사진=온라인커뮤니티 캡처


배우 손예진과 문근영의 24년 전 모습이 화제다.

최근 온라인 커뮤니티에는 2002년 개봉한 영화 ‘연애소설’ 시사회 현장에서 촬영된 두 사람의 사진이 확산되며 이목을 끌고 있다.

공개된 사진은 서울 한 극장에서 진행된 VIP 시사회 당시 모습이다. 문근영은 15세, 손예진은 20세로, 두 사람은 앳된 모습으로 나란히 앉아 있다.

문근영은 아역 스타로 전성기를 구가하며 ‘국민 여동생’으로 불렸던 시기다. 손예진 역시 청순한 매력으로 주목받던 신예 배우였다. 1999년 광고 모델로 데뷔한 그는 영화 ‘비밀’과 드라마 ‘맛있는 청혼’ 등을 거치며 차세대 멜로퀸으로 자리매김하던 시점이었다.

영화 ‘연애소설’은 차태현과 손예진이 주연을 맡은 감성 멜로 영화다. 윤종신과 성시경 등이 참여한 OST 또한 큰 사랑을 받았다.

누리꾼들은 “저때나 지금이나 미모가 그대로다”, “15세, 20세라니 믿기지 않는다”, “저 시절 감성 다시 보고 싶다” 등의 반응을 보이고 있다.

손예진은 이후 영화 ‘클래식’, ‘내 머리 속의 지우개’, 드라마 ‘밥 잘 사주는 예쁜 누나’, ‘사랑의 불시착’ 등 수많은 흥행작을 통해 대한민국을 대표하는 배우로 성장했다. 그는 2022년 배우 현빈과 결혼해 아들을 얻었다.

문근영 역시 영화 ‘어린 신부’, 드라마 ‘바람의 화원’, ‘신데렐라 언니’ 등에서 활약했다. 건강상의 이유로 한동안 휴식기를 갖기도 했지만, 현재는 건강을 회복하고 복귀 행보를 이어가고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
2002년 영화 ‘연애소설’ 시사회 당시 손예진과 문근영의 나이는?
인기기사
방지민, 여신의 윙크
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
“구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다

“구준엽, 서희원 ‘400억’ 유산 두고 장모와 분쟁”…유족 입 열었다
“땅 살 돈 모자라다길래”…전원주, ‘남자한테 돈 뜯꼈다’ 소문 사실이었다

“땅 살 돈 모자라다길래”…전원주, ‘남자한테 돈 뜯꼈다’ 소문 사실이었다
곽준빈, 6살 연하 아내 드디어 공개…강민경 “아기 같다”

곽준빈, 6살 연하 아내 드디어 공개…강민경 “아기 같다”
‘혈액암 완치’ 윤도현, 건강 악화…안타까운 소식 전했다

‘혈액암 완치’ 윤도현, 건강 악화…안타까운 소식 전했다
“푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니

“푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니
“설 선물 배송왔어요” 눌렀다가 돈 잃는다?…‘이것’ 조심하세요

“설 선물 배송왔어요” 눌렀다가 돈 잃는다?…‘이것’ 조심하세요
메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?

메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?
배우 박정민이 “연예인 중 가장 예쁘다”고 극찬한 여배우

배우 박정민이 “연예인 중 가장 예쁘다”고 극찬한 여배우
2026년 2월 11일

2026년 2월 11일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

    전원주, 동료 연기자 향해 “밤에 덮치고 싶었다” 파격 고백

  3. 70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

    70대 맞아? “37세 같다” 몰라보게 젊어진 김학래 최근 모습… ‘말 근육’ 감탄도

  4. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  5. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈