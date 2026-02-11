기사 검색
트와이스 다현, 발목 골절…통증 참다 결국 ‘활동 중단’

입력 :2026-02-11 17:26:41
수정 :2026-02-11 17:26:41
사진=다현 인스타그램 캡처
사진=다현 인스타그램 캡처


그룹 트와이스 멤버 다현이 발목 골절로 북미 투어 일정에 당분간 불참한다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 11일 공식 채널을 통해 “다현은 투어 첫 구간 초반 발목 이상이 발견된 이후 미국에서도 꾸준히 치료를 이어왔으며, 한국 입국 후 진행한 정밀 검사 결과 골절 진단을 받았다”며 “의료진은 충분한 휴식과 지속적인 치료가 필요하다는 소견을 전달했다”고 밝혔다.

다현은 지난 1월부터 진행된 월드투어 ‘THIS IS FOR’ 북미 공연에서 통증을 안은 채 무대에 올랐다. 실제로 일부 공연에서는 의자에 앉아 안무를 소화하거나 동선을 최소화한 모습이 포착되기도 했다.

소속사는 “다현은 지난 1월부터 진행된 북미 공연에서 팬 여러분과의 만남을 누구보다 소중하게 생각하며, 부상 이후에도 앉아서 무대를 소화하는 등 마지막까지 무대에 서기 위해 최선을 다해왔다”며 “그러나 비행과 공연 특성상 지속적인 보행과 동선 이동, 안무 수행 등 골절 부위에 큰 부담이 이어질 수 있다는 점을 고려하여 아티스트와 회사 그리고 의료진과의 충분한 논의 끝에 아티스트의 건강을 최우선으로 판단해 2월 13일부터 3월 7일까지 진행되는 북미 공연에 불참하는 것으로 결정했다”고 설명했다.

이어 “다현은 당분간 휴식과 치료에 전념할 예정이며, 회복 경과를 세심하게 확인한 뒤 본인 및 의료진과 상의하여 이후 일정 합류 여부를 결정할 예정”이라고 덧붙였다.

끝으로 “갑작스러운 소식으로 놀라셨을 팬 여러분께 진심으로 죄송한 마음을 전한다”라며 “아쉽지만 다현의 빠른 회복을 위한 결정인 만큼 너른 이해 부탁드린다. 충분히 회복한 후, 더 건강한 모습으로 다시 인사드릴 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.

한편 트와이스는 이번 월드투어를 통해 전 세계 43개 지역을 순회하며 글로벌 팬들과 만나고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
