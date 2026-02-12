‘인종차별 논란’ 퇴출 방송인, 6년 만에 “정말 죄송” 사과

샘 오취리.

가나 출신 방송인 샘 오취리가 2020년 인종차별 논란 이후 처음으로 심경을 밝히며 사과했다.오취리는 최근 유튜브 채널 K-Story에 출연해 그간의 시간을 돌아봤다. 진행자인 이자스민 전 의원이 근황을 묻자 그는 “말씀하신 것처럼 고생 많이 했다. 생각보다 고생 많이 했고, 다행히 생각보다 잘 버텨왔다”고 조심스럽게 말을 꺼냈다. 한때 각종 예능과 광고에서 활약하던 그는 사실상 방송가에서 자취를 감췄다.그는 “제가 스스로 한 게 아니라 주변에 저를 사랑해주고 좋은 사람들이 많기 때문에 그분들이 위로와 사랑으로 지금까지 버텨온 것 같다”고 밝혔다.이어 “솔직히 말로 표현할 수 없을 정도로 어려운 순간도 많았고 포기하고 싶었던 순간도 많았다. 하지만 인생이라는 건 포기하면 안 된다”고 덧붙였다.방송 활동이 끊긴 뒤에도 고국 가나로 돌아가지 않은 이유에 대해서는 “솔직하게 갈 곳이 없어서 그렇다”고 설명했다. 그는 “사실 제가 한국에서 성인이 됐다. 19살 때 와가지고 많은 것을 배웠는데, 여기서 컸다. 그래서 다른 데 가기에는 (한국이) 집이다. 집에서 나가서 딴 데 가라고 하면 어딜 가겠나”라고 했다. 한국에서 대학을 다니고 방송 활동을 하며 청년기를 보낸 그에게 한국은 제2의 고향이 된 셈이다.그간 스스로를 돌아봤다는 그는 “그동안 생각해 봤는데 무엇보다도 한국에 대한 애정이 깊었다는 걸 깨달았다”며 “한국을 진짜 좋아하고 사랑하고, 생각하는 것도 거의 한국 사람처럼 생각을 하니까”라고 한국 사회의 일원으로 살고자 하는 바람을 전했다.동시에 자신의 과오에 대해서도 사과했다. 오취리는 “사람들 때문에 상처를 받았다는 게 사실이긴 하지만 저도 한편으로는 제 행동이나 말로 인해 누군가 상처를 받았다면 정말 죄송하다는 마음이 컸다”고 말했다.앞서 그는 2020년 의정부고 학생들이 ‘관짝 댄스(Coffin Dance)’ 밈을 패러디한 졸업사진을 공개하자 이를 흑인 비하라고 비판했다. 그는 “저희 흑인들 입장에서는 매우 불쾌한 행동입니다. 제발 하지 마세요”라는 글과 함께 학생들의 사진을 올린 바 있다.그러나 표현 방식과 공개 비판의 수위 등을 둘러싸고 갑론을박이 벌어지던 중 과거 그가 SNS에서 남긴 성희롱성 댓글이 재조명되며 여론은 급격히 악화됐다. 결국 그는 사과문을 발표하고 활동을 전면 중단했으며 방송가에서도 사실상 퇴출 수순을 밟았다.온라인뉴스부