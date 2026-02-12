기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“상장한다더니…” 장영란, 억대 투자 사기 고백

입력 :2026-02-12 09:38:20
수정 :2026-02-12 11:04:21
사진=유튜브 ‘A급 장영란’ 캡처
사진=유튜브 ‘A급 장영란’ 캡처


방송인 장영란이 지인을 믿고 투자했다가 수억 원대 피해를 본 사실을 털어놨다.

지난 11일 공개된 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 영상에서 그는 한의사인 남편 한창과 함께 투자 사기를 당한 사연을 공개했다.

한창은 장영란이 당한 투자 사기에 대해 언급하며 “대표적으로 회사 상장할 거라고 ‘영란 씨 투자해라’라고 해서 정말 그 사람을 믿었다. 크게 한 장 들어갔는데 돈도 못 받고 상장도 못 했다”고 밝혔다. 여기서 말한 ‘한 장’은 억 단위를 의미하는 표현으로, 피해 규모가 적지 않았음을 짐작하게 한다.

장영란은 “원금을 돌려준다 했는데 못 받았다”고 밝혔다. 약속했던 상장은 이뤄지지 않았고, 원금 반환도 지켜지지 않았다.

또 한창은 장영란의 선한 성격이 오히려 이용당하는 경우도 있었다고 털어놨다. 그는 “영란 씨가 소상공인 만나면 잘 되라고 소셜미디어에 가게 홍보해주는데 덕분에 잘 됐더니 본인들이 갑이 되더라”라고 전했다.

장영란도 공감하며 “오늘은 사진 안 찍는다고 했는데 사람들이 막 찍는다. 이런 게 100개 있는 것 같다”며 선의를 베푼 뒤 돌아온 무례함과 과도한 요구에 대한 피로감을 토로했다.

부부가 함께 운영 중인 병원 인테리어 과정에서도 예상치 못한 사건이 벌어졌다. 한창은 “저희 병원도 인테리어 할 때 처음 제안받은 업체보다 2배 비싼 곳이 선정됐는데 그분도 영란 씨 지인이었다”고 밝혔다.

그는 “지인이 트렌디하다고 골랐다. 물론 인테리어는 좋았는데 병원 열기 전에 인부들이 (인테리어) 사장이 돈을 안 줬다면서 병원을 점거하고 있더라. 나한테라도 돈을 받겠다고 했는데 그때 힘들었다”고 당시 상황을 전했다.

장영란은 평소 “사람을 믿고 사는 게 맞다”는 신념을 밝혀왔지만, 이번 경험을 통해 보다 신중해질 필요성을 절감했다고 덧붙였다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장영란이 지인을 통해 당한 투자 사기의 피해 규모는?
인기기사
방지민, 여신의 윙크
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”

익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”
박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”
“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포

“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포
살 빼려고 ‘이 음료’ 자주 마시니 ‘뇌 손상’…젊은층 뇌졸중 급증한 이유

살 빼려고 ‘이 음료’ 자주 마시니 ‘뇌 손상’…젊은층 뇌졸중 급증한 이유
메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?

메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?
“푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니

“푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니
“설 선물 배송왔어요” 눌렀다가 돈 잃는다?…‘이것’ 조심하세요

“설 선물 배송왔어요” 눌렀다가 돈 잃는다?…‘이것’ 조심하세요
김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지

김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지
“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제

“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  3. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  4. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

  5. 구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

    구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈