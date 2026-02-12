기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

최미나수 만난 홍진경…“작작하세요” 말하더니 앞에선 고개 숙였다

입력 :2026-02-12 09:58:19
수정 :2026-02-12 09:58:19
사진=홍진경 인스타그램 캡처
사진=홍진경 인스타그램 캡처


넷플릭스 연애 리얼리티 ‘솔로지옥5’의 MC 홍진경이 출연자 최미나수에게 공개적으로 사과한 모습이 화제다.

홍진경은 12일 자신의 인스타그램에 ‘솔로지옥5’ 회식 현장 사진 여러 장을 게재했다. 사진 속 그는 최미나수 앞에서 두 손을 모은 채 고개를 숙이는 듯한 장면이 포착돼 시선을 사로잡았다.

앞서 ‘솔로지옥5’에서 최미나수는 적극적이고 직진하는 연애 스타일로 화제의 중심에 섰다. 한 인물을 향한 과감한 표현과 감정 표출이 이어지자 MC들 사이에서도 다양한 반응이 나왔다. 그중 홍진경은 상황을 지켜보던 중 “작작 하세요”라고 말해 이목을 끌었다. 또 “최미나수가 MC들 때문에 화가 많이 나 있을 것 같다”라고 말하기도 했다.

이에 홍진경은 종영 후 최미나수 앞에서 장난스럽게 두 손을 모으며 사과의 뜻을 전했고 최미나수도 웃음으로 응하며 훈훈한 마무리를 했다.

한편, ‘솔로지옥’은 넷플릭스가 선보인 연애 리얼리티 시리즈로, 낯선 남녀 출연자들이 ‘지옥도’라 불리는 외딴 섬에서 생활하며 사랑을 찾아가는 과정을 담고 있다.

사진=홍진경 인스타그램 캡처
사진=홍진경 인스타그램 캡처


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
홍진경이 최미나수에게 사과한 이유는 무엇인가요?
인기기사
방지민, 여신의 윙크
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”

익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”
박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”
“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포

“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포
살 빼려고 ‘이 음료’ 자주 마시니 ‘뇌 손상’…젊은층 뇌졸중 급증한 이유

살 빼려고 ‘이 음료’ 자주 마시니 ‘뇌 손상’…젊은층 뇌졸중 급증한 이유
메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?

메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?
“푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니

“푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니
“설 선물 배송왔어요” 눌렀다가 돈 잃는다?…‘이것’ 조심하세요

“설 선물 배송왔어요” 눌렀다가 돈 잃는다?…‘이것’ 조심하세요
김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지

김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지
“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제

“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  3. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  4. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

  5. 구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

    구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈