기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

황신혜, 86세 어머니에 경제권 넘겨…용돈 받아 쓰게 된 이유

입력 :2026-02-12 10:27:24
수정 :2026-02-12 11:03:37
사진=황신혜 인스타그램 캡처
사진=황신혜 인스타그램 캡처


배우 황신혜의 86세 어머니가 딸의 경제권을 여전히 쥐고 있다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 11일 방송된 KBS 1TV 예능 프로그램 ‘황신혜의 같이 삽시다’에서는 배우 황신혜, 정가은, 장윤정이 어머니들과 함께 뭉쳤다.

대화를 나누던 중 황신혜의 어머니는 딸에 대한 칭찬을 늘어놨다. 그는 “우리는 같이 산다. 애 아빠 살아 있을 때는 주위에서 ‘효녀 심청’이라고 했다”며 “남편이 병원 생활을 많이 했는데 새벽에 일이 끝나도 꼭 병원에 들렀다”고 효심을 전했다.

이어 어머니는 경제 이야기를 꺼냈다. 그는 “데뷔 때부터 딸을 내가 데리고 다녔다. 그때부터 신혜가 돈 번 걸 내가 관리한다. 지금도 용돈을 타서 쓴다”고 밝혔다. 1980년대 CF와 드라마를 휩쓸며 ‘원조 하이틴 스타’로 불렸던 황신혜의 수입을 지금까지 어머니가 관리해왔다는 사실은 출연진을 놀라게 했다.

이에 정가은의 어머니는 “머리를 많이 쓰시니까 젊으신 것”이라고 말해 웃음을 줬다. 실제로 황신혜 어머니는 또렷한 기억력과 말솜씨로 86세라는 나이가 믿기지 않는 에너지를 보여줬다.

황신혜 역시 어머니의 경제권 유지를 긍정적으로 바라봤다. 그는 식사 도중 “어머니에게 경제권을 맡기는 게 치매 예방도 되고 힘이 날 것 같다”고 말했다. 이에 정가은은 황신혜가 여전히 용돈을 받는다는 이야기를 듣고 “언니 효녀다”라고 감탄했다.

한편 황신혜는 현재 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’에 출연 중이다. 프로그램은 매주 수요일 오후 7시 40분에 방송된다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
황신혜의 경제권을 현재 누가 관리하고 있는가?
인기기사
방지민, 여신의 윙크
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”

익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”
박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”
“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포

“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포
살 빼려고 ‘이 음료’ 자주 마시니 ‘뇌 손상’…젊은층 뇌졸중 급증한 이유

살 빼려고 ‘이 음료’ 자주 마시니 ‘뇌 손상’…젊은층 뇌졸중 급증한 이유
메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?

메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?
“푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니

“푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니
“설 선물 배송왔어요” 눌렀다가 돈 잃는다?…‘이것’ 조심하세요

“설 선물 배송왔어요” 눌렀다가 돈 잃는다?…‘이것’ 조심하세요
김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지

김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지
“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제

“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  3. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  4. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

  5. 구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

    구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈