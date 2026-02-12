기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

58세 김성수, 연상녀와 재혼 계획 “딸 대학교 2학년…다 키워”

입력 :2026-02-12 10:46:21
수정 :2026-02-12 10:46:21
사진=유튜브 ‘양락1번지’ 캡처
사진=유튜브 ‘양락1번지’ 캡처


그룹 쿨의 멤버 김성수가 재혼에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

11일 공개된 유튜브 채널 ‘양락1번지’에는 가수 조관우와 김성수가 게스트로 출연했다.

최양락은 김성수의 근황을 물으며 “딸 혜빈이가 초등학생이었는데 이제 많이 컸겠다”고 말했다. 이에 김성수는 “당시 초등학교 6학년에서 중학교로 올라갈 무렵이었는데 이제는 대학교 2학년이 된다”고 전했다.

이어 김성수가 “이제 좀 외로우니까 나도 좀 (연인을) 찾으려고 한다”고 하자, 최양락은 “재혼하려고? 상대가 있어?”라며 궁금해했다. 이에 김성수는 “이제 찾아야 한다”고 답해 웃음을 자아냈다.

이상형에 대한 질문에는 “아직 살아 있으니까 즐겁게 여생을 보낼 예쁜 분이면 좋겠다. 내가 1968년생인데 연상도 좋다”며 나이에 구애받지 않고 마음이 통하는 사람을 만나고 싶다는 바람을 전했다.

김성수가 1968년생이라는 사실이 언급되자 최양락은 “이제 환갑인데 70대에서 찾겠다는 거냐”고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

김성수는 1994년 혼성그룹 쿨로 데뷔해 ‘운명’, ‘해변의 여인’, ‘애상’, ‘All for You’ 등 수많은 히트곡을 남겼다.

그는 2004년 결혼해 2006년 딸을 얻었지만 결혼 6년 만에 이혼했다. 이후 2012년 전 배우자가 갑작스럽게 세상을 떠나면서 홀로 딸을 키워왔다. 2014년 재혼했으나 11개월 만에 다시 이혼했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김성수가 재혼에 대해 밝힌 현재 입장은?
인기기사
방지민, 여신의 윙크
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”

익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”
박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”
“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포

“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포
살 빼려고 ‘이 음료’ 자주 마시니 ‘뇌 손상’…젊은층 뇌졸중 급증한 이유

살 빼려고 ‘이 음료’ 자주 마시니 ‘뇌 손상’…젊은층 뇌졸중 급증한 이유
메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?

메달 따자마자 “여친 몰래 바람피웠어요” 눈물로 고백… 노르웨이 선수 누구?
“푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니

“푸껫 매장서 수영복 훔쳐 달아난 한국 여성들 수배” CCTV 보니
“설 선물 배송왔어요” 눌렀다가 돈 잃는다?…‘이것’ 조심하세요

“설 선물 배송왔어요” 눌렀다가 돈 잃는다?…‘이것’ 조심하세요
김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지

김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지
“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제

“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  3. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  4. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

  5. 구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

    구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈