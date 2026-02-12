기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

아이유♥변우석, 파파라치컷…‘21세기 대군부인’ 달달한 부부 케미

입력 :2026-02-12 14:36:14
수정 :2026-02-12 14:36:14
MBC ‘21세기 대군부인’
MBC ‘21세기 대군부인’


‘21세기 대군부인’ 아이유와 변우석의 설레는 순간이 포착됐다.

MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작진은 12일 드라마 속 워너비 부부 성희주(아이유 분)와 이안대군(변우석 분)의 모습이 담긴 왕실 파파라치 컷을 공개했다.

공개된 사진 속 두 사람은 신혼부부 케미를 뽐내며 함께 차에서 내려 팔짱을 낀 채 걷고 있다. 또 다른 사진에는 담장을 사이에 두고 애틋하게 서로를 바라보는 모습이 담겼다.

‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국이라는 가상의 설정을 바탕으로 한다. 모든 것을 가진 듯 보이지만 신분의 벽에 가로막힌 재벌 성희주와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 차남 이안대군이 계약 결혼을 통해 각자의 운명을 개척해 나가는 내용이다.

극 중 성희주는 아름다운 외모와 비상한 두뇌, 강인한 승부욕과 탁월한 경영 감각까지 갖춘 인물이다. 그러나 서출이자 평민이라는 태생적 한계 때문에 재벌가 내부에서도 인정받지 못한다. 그는 겉으로는 완벽해 보이지만 신분이라는 굴레 앞에서 번번이 좌절을 겪는 복합적인 캐릭터다.

MBC ‘21세기 대군부인’
MBC ‘21세기 대군부인’


왕실의 차남인 이안대군은 나이 어린 왕을 대신해 실질적으로 왕실을 이끄는 존재다. 그는 왕실의 체면과 권력 구조 속에서 욕망을 드러낼 수 없는 인물로 등장해 스스로를 철저히 감추고 살아간다.

이처럼 각자 넘을 수 없는 한계를 안고 있는 두 사람의 이해관계가 맞물리며 계약 결혼을 하게 된다.

아이유는 그간 작품마다 섬세한 감정 연기로 호평을 받아왔다. 변우석 역시 최근 작품을 통해 로맨스 장인으로 자리매김하며 대세 행보를 이어가고 있다.

MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’은 오는 4월 첫 방송된다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
성희주와 이안대군이 결혼하는 이유는?
인기기사
방지민, 여신의 윙크
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”
익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”

익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”
여고생 수십번 간음·유사성행위한 ‘교회 선생님’… “사랑하는 사이” 주장했지만

여고생 수십번 간음·유사성행위한 ‘교회 선생님’… “사랑하는 사이” 주장했지만
“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포

“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포
김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지

김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지
2026년 2월 12일

2026년 2월 12일
전한길, 李대통령 명예훼손 혐의로 경찰 출석…“현상금 발언은 농담”

전한길, 李대통령 명예훼손 혐의로 경찰 출석…“현상금 발언은 농담”
“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제

“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제
韓 대표팀 덮친 美 스토더드, 공개 사과 “의도치 않아”…김길리 “출혈 찔끔”

韓 대표팀 덮친 美 스토더드, 공개 사과 “의도치 않아”…김길리 “출혈 찔끔”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  3. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  4. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

  5. 구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

    구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈