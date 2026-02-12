기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘유방암 수술’ 서정희 “한쪽 완전히 남자 가슴처럼…목욕탕 가면 수군수군”

입력 :2026-02-12 15:34:48
수정 :2026-02-12 15:34:48
사진=tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 캡처
사진=tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 캡처


방송인 서정희가 유방암 수술 이후 달라진 몸과 시선에 대해 솔직한 심경을 전했다.

서정희는 11일 방송된 tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’에 출연해 이영자, 박세리와 함께 식사를 나누며 투병 당시를 돌아봤다.

그는 “유방암 전조 증상은 있었다. 등이 그렇게 아프고 오십견처럼 팔도 아팠다”며 “목욕하다가 갑자기 만졌는데 돌 같은 느낌이었다. 엄마에게 만져보라고 했더니 너무 놀라면서 빨리 병원에 가보자고 했다. 그날 바로 병원에 뛰어갔다”고 말했다.

정밀 검사 결과는 예상보다 심각했다. 그는 “암도 좋은 암, 나쁜 암이 있는데 저는 아주 안 좋은 암이었다”고 밝혔다.

그는 “초기면 부분 절제를 하기도 하지만 재발 방지를 위해 전절제를 했다. 한쪽이 완전히 남자 가슴처럼 돼 있었다”고 설명했다.

수술 이후 가슴 복원 과정은 또 다른 고통의 시간이었다. 그는 “가슴 형태 복원을 위해 확장기를 끼고 살을 늘려야 했다. 생살이 늘어나니까 너무 아팠다”며 “차라리 수술하는 게 낫겠다는 생각이 들 정도였다”고 회상했다.

그는 “생살이 늘어난 뒤에는 확장기를 보형물로 교체해야 한다. 인공 가슴은 모양은 같은데 무겁다. ‘이걸 그냥 빼버릴까’라는 생각도 했다”고 말했다.

이어 “내 살을 묶어서 모양을 만들고 타투를 한다. 인공 유두와 가슴을 구분하기 위해 색을 입힌다. 그렇게 복원하는 것”이라며 재건 수술의 구체적인 과정도 설명했다.

수술 이후의 일상에서도 불편함은 이어졌다. 대중목욕탕을 찾았던 그는 “사람들이 쳐다보고 수군대기도 한다. 그러면 그냥 ‘맞아요 저 서정희예요’라고 인사한다. 가슴이 어떻게 변했는지 궁금해하는 분들도 있다”고 말했다.

이에 이영자가 “언니는 그래도 손으로 가리거나 하지 않냐”고 묻자 “안 가리고 다닌다. 처음에는 가리고 다녔지만 아무래도 그렇게 하다 보면 힘들다”고 털어놨다.

서정희는 2022년 4월 유방암 초기 진단을 받고 수술을 받았다. 그는 과거 고(故) 서세원과 결혼해 두 자녀를 뒀으나 2015년 이혼했다. 현재는 6세 연하 건축가 김태현과 공개 열애 중이다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
서정희가 받은 유방암 수술은 어떤 방식이었나?
인기기사
방지민, 여신의 윙크
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”
익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”

익산서 폭행당해 사망한 중학생…“계부 아닌 친형이 진범”
여고생 수십번 간음·유사성행위한 ‘교회 선생님’… “사랑하는 사이” 주장했지만

여고생 수십번 간음·유사성행위한 ‘교회 선생님’… “사랑하는 사이” 주장했지만
“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포

“의문의 음료 마셔” 강북구 모텔서 男 연쇄 사망…20대女 긴급 체포
“성인용품 구매한 3000명 명단 뿌릴 것” 쿠팡 유출자 협박에 덜덜?…“사실 아냐”

“성인용품 구매한 3000명 명단 뿌릴 것” 쿠팡 유출자 협박에 덜덜?…“사실 아냐”
김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지

김건희 “죄 많은데 사랑 주셔 감사”…남부구치소서 자필편지
2026년 2월 12일

2026년 2월 12일
전한길, 李대통령 명예훼손 혐의로 경찰 출석…“현상금 발언은 농담”

전한길, 李대통령 명예훼손 혐의로 경찰 출석…“현상금 발언은 농담”
“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제

“어제 찍은 사진인 줄” 손예진·문근영, 24년 전 투샷 화제
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  3. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  4. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

  5. 구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일

    구준엽 “이게 마지막 방법…” 서희원 없는 2번째 결혼기념일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에
‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

‘제68회 그래미 어워즈’ 레드카펫 드레스 열전

가수, 영화배우, 모델 등 스타들이 1일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 크립토닷컴 아레나에서 열린 ‘제68회 그래미 어워즈