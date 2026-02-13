기사 검색
류승룡, 악플마다 “그런 사람 아니다” 응원하던 사람 찾았다

입력 :2026-02-13 14:56:43
수정 :2026-02-13 14:56:43
사진=유튜브 ‘큰손 노희영’ 캡처
사진=유튜브 ‘큰손 노희영’ 캡처


배우 류승룡이 악성 댓글에 시달리던 때의 감동적인 일화를 공개했다.

류승룡은 최근 유튜브 채널 ‘큰손 노희영’에 출연해 배우로서 큰 성공을 거둔 뒤에도 적지 않은 악플에 상처를 받았다고 털어놨다.

그는 한동안 온라인상에서 “믿고 거르는 배우”, “영화 말아먹는 국밥 배우” 등 악성 댓글로 힘들었던 시기를 떠올렸다.

그는 “당시 댓글을 보지 않으려 해도 안 볼 수가 없었다”고 고백했다. 의도적으로 외면하려 해도 검색과 기사, 커뮤니티 게시글을 통해 부정적인 반응을 마주할 수밖에 없었다.

그러던 중 그는 한 누리꾼이 꾸준히 “그런 사람 아니다”, “이전 작품을 봐달라”는 취지의 답글을 남기고 있는 것을 발견했다.

아이디를 확인하는 순간 그는 말을 잇지 못했다. 그는 “우리 아들 이름이 강인데 아이디가 ‘kang’이었다”며 해당 댓글이 초등학교 2~3학년이던 아들이 남긴 것임을 알게 됐다고 밝혔다.

어린 아들이 온라인에서 아버지를 변호하고 있었다는 사실에 “그때 펑펑 울었다”고 전했다.

류승룡은 2004년 영화 ‘아는 여자’로 스크린에 데뷔했다. 이후 영화 ‘광해, 왕이 된 남자’, ‘7번방의 선물’, ‘명량’ 등 인기 작품에 잇달아 출연하며 흥행 배우로 자리매김했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
