기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

박보검, “밀라노 바이브”…해외에서도 쉬지 않는 비주얼

입력 :2026-02-13 15:41:47
수정 :2026-02-13 15:41:47
사진=박보검 인스타그램 캡처
사진=박보검 인스타그램 캡처


배우 박보검이 이탈리아 밀라노에서 근황을 전했다.

그는 13일 자신의 인스타그램에 “밀라노, 나의 바이브”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

‘2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽’이 열리는 도시 한복판에서 편안한 여행객의 모습이 사진에 담겼다.

공개된 사진 속 박보검은 트레이닝복 차림으로 러닝에 나선 모습이다. 경기장 인근 도심을 배경으로 캐주얼한 운동복을 입 모습에서 자연스러운 매력이 묻어난다.

또 다른 사진에서는 청바지에 가죽 재킷을 매치한 캐주얼 스타일에 선글라스를 끼고 여유롭게 도시를 즐기는 모습이다.

상반된 두 패션이지만 ‘패션의 완성은 얼굴’이라는 말처럼 그의 빛나는 비주얼이 눈길을 사로잡는다.

사진=박보검 인스타그램 캡처
사진=박보검 인스타그램 캡처


그는 앞서 7일(현지시간) 밀라노에서 열린 올림픽 공식 타임키퍼 브랜드 오메가의 행사에 참석했다. 행사장에서는 단정한 수트 차림으로 등장해 현장 취재진과 팬들의 플래시 세례를 받았다.

한편 박보검은 방영 중인 tvN 예능 ‘보검 매직컬’에 출연 중이다. 또 영화 ‘몽유도원도’가 개봉을 앞두고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박보검이 밀라노에서 참석한 행사는 무엇인가?
인기기사
비너스의 런웨이
방지민, 여신의 윙크
티아라 효민, ‘매끈한 각선미’ 비키니 자태
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
故 정은우 “뒤통수 4년…사기꾼 많아” 생전 문자 공개

故 정은우 “뒤통수 4년…사기꾼 많아” 생전 문자 공개
침대에 누워 중요부위를…男 몰리는 ‘수상한 집’ 정체 알고 보니 충격

침대에 누워 중요부위를…男 몰리는 ‘수상한 집’ 정체 알고 보니 충격
군인 아들 마중가던 母 사망 ‘음주 벤츠’ 20대男 감형… 징역 8년→6년

군인 아들 마중가던 母 사망 ‘음주 벤츠’ 20대男 감형… 징역 8년→6년
이승기, 두 아이 아빠 된다…이다인 둘째 임신 5개월

이승기, 두 아이 아빠 된다…이다인 둘째 임신 5개월
“새 출발 합니다”…‘이혼’ 야구선수 황재균, 축하할 소식 전해졌다

“새 출발 합니다”…‘이혼’ 야구선수 황재균, 축하할 소식 전해졌다
‘셋째 공개’ KCM, 대리기사 됐다…“술 한잔도 못 마셔” 충격 근황

‘셋째 공개’ KCM, 대리기사 됐다…“술 한잔도 못 마셔” 충격 근황
“충주맨으로 살아온 7년, 인생에서 가장 행복” 마지막 인사…“새로운 도전”

“충주맨으로 살아온 7년, 인생에서 가장 행복” 마지막 인사…“새로운 도전”
2026년 2월 13일

2026년 2월 13일
왕관 쓴 로제, ‘공주님’ 그 자체…“세계 1위 미녀”의 미모

왕관 쓴 로제, ‘공주님’ 그 자체…“세계 1위 미녀”의 미모
인기 클릭
Weekly Best

  1. 옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

    옥주현 “단순한 불륜 아냐”…뮤지컬 개막 앞두고 올린 글

  2. 송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

    송혜교, 재벌 회장과 다정한 모습…“힘이 되어주는 존재”

  3. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  4. 심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

    심형탁, 5살 차이 ‘미모의 장모님’ 공개…아들 돌잔치 참석

  5. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에