“우리 카페는 불륜 성지였다” 충격 고백…최양락♥팽현숙, 무슨 일

입력 :2026-02-14 10:53:31
수정 :2026-02-14 10:53:31
코미디언 팽현숙이 ‘저속노화’(노화 늦추기) 비결을 공개하며 남편 최양락과 “매일 키스를 한다”고 밝혀 눈길을 끈다. JTBC ‘1호가 될 순 없어2’ 캡처
코미디언 팽현숙이 ‘저속노화’(노화 늦추기) 비결을 공개하며 남편 최양락과 “매일 키스를 한다”고 밝혀 눈길을 끈다. JTBC ‘1호가 될 순 없어2’ 캡처


코미디언 최양락이 과거 아내 팽현숙과 운영한 카페가 ‘불륜의 성지’였다고 털어놨다.

최양락은 지난 11일 유튜브 채널 ‘양락1번지’에 업로드된 ‘이게 도대체 무슨 조합이야?!(조관우, 김성수) [ep.6]’라는 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

최양락은 이날 게스트로 나온 가수 조관우에게 “내가 옛날에 양수리에서 한옥을 지어서 카페를 했다. 하루 종일 조관우 ‘꽃밭에서’, ‘늪’을 틀었다”고 했다.

그러면서 “우리 카페에 불륜 남녀가 많이 왔다. 불륜들이 조관우한테 환장한다”며 해당 카페가 불륜 남녀의 성지였다고 너스레를 떨었다.

최양락은 “정상적인 부부면 우리 카페 입구에 들어왔을 때 ‘여기 최양락 씨, 팽현숙 씨 있다’ 하고 반가워한다”고 했다.

유튜브 채널 ‘양락1번지’ 캡처
유튜브 채널 ‘양락1번지’ 캡처


이어 “근데 불륜들은 절대 내색을 안 하고, 저 구석에 가서 자기들끼리 있는다”고 설명했다.

결국 최양락과 팽현숙은 테이블 사이사이에 화초를 둬서 불륜 남녀들이 서로 안 보이게끔 한 것으로 알려졌다.

유튜브 채널 ‘양락1번지’ 캡처
유튜브 채널 ‘양락1번지’ 캡처


최양락은 “근데 한 용기 있는 불륜 남녀가 팽현숙 씨한테 ‘화초가 왜 이렇게 많냐’고 물어봤다”고 했다.

이어 “팽현숙씨가 ‘우리 집이 불륜이 많다’고 답했다. 그러니 그 불륜 남녀가 얼굴이 빨개져서 당황하더라”고 웃겼다.

