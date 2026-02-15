기사 검색
이나영 녹화장에 ♥원빈 등장…화들짝 놀라 그대로 ‘줄행랑’

입력 :2026-02-15 13:56:07
수정 :2026-02-15 13:59:30
사진=유튜브 채널 '백은하의주고받고' 캡처
사진=유튜브 채널 ‘백은하의주고받고’ 캡처


배우 이나영이 남편 원빈의 모습을 보고 당황해했다.

지난 14일 유튜브 채널 ‘백은하의 주고받고’에 이나영이 게스트로 등장했다.

사진=유튜브 채널 '백은하의주고받고' 캡처
사진=유튜브 채널 ‘백은하의주고받고’ 캡처


이날 공개된 영상에서 이나영은 긴장한 모습으로 스튜디오에 등장해 백은하에게 인사를 건넸다.

이때 문에 달린 거울에서 판넬 속 원빈의 얼굴이 포착됐다.

백은하가 “남편분이 먼저 와 계신다”고 소개하자 판넬로 등장한 원빈의 모습을 본 이나영은 “아, 안녕하세요”라며 남편에게 인사를 건넨 후 빠른 걸음으로 자리를 피해 웃음을 안겼다.

사진=유튜브 채널 '백은하의주고받고' 캡처
사진=유튜브 채널 ‘백은하의주고받고’ 캡처


이나영과 원빈은 2015년 결혼해 슬하에 아들 1명을 두고 있다.

한편, 이나영은 현재 ENA 월화드라마 ‘아너: 그녀들의 법정’으로 시청자를 만나고 있다. ‘아너: 그녀들의 법정’은 거대한 스캔들이 되어 돌아온 과거에 정면 돌파로 맞서는 세 여성 변호사의 뜨거운 미스터리 추적극이다.

온라인뉴스부
