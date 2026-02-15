기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘급성 심근경색’ 김수용, 촬영 중 또 “심정지 올 뻔했다”

입력 :2026-02-15 22:19:16
수정 :2026-02-15 22:19:16
개그맨 김수용. 미디어랩시소 제공
개그맨 김수용. 미디어랩시소 제공


지난해 급성 심근경색으로 20분간 심정지 상태에 빠졌던 개그맨 김수용이 또다시 동료들의 가슴을 철렁하게 했다.

15일 유튜브 채널 ‘조동아리’에는 김수용, 김용만, 지석진이 출연해 이야기를 나눴다.

영상에서 본격적인 촬영에 앞서 김용만은 마이크를 착용하기 위해 일어나다 의자를 넘어뜨렸다. 이에 지석진은 “조심하라, 왜 그러냐”라며 다가왔다.

이때 구석에 있던 김수용은 돌연 “따가워”라며 비명을 질러 모두를 놀라게 했다.

알고 보니 마이크를 착용하던 중 정전기 때문에 따가웠던 것이었다. 김수용은 “심장이 멎을 뻔했다”고 농담했다.

지석진은 김수용을 걱정하며 “니트 입은 날은 긴장된다”고 공감했다.

유튜브 ‘조동아리’ 김수용
유튜브 ‘조동아리’ 김수용


그런가 하면 김수용은 “심정지 올 뻔했다. 쓰러질 뻔했네”라고 말해 아찔했던 과거를 회상하게 했다. 이에 제작진은 ‘님아 그런 말은 하지 마오’라는 자막을 달았다.

김수용은 지난해 11월 경기 가평에서 유튜브 콘텐츠를 촬영하던 중 급성 심근경색으로 의식을 잃고 쓰러진 바 있다.

당시 개그우먼 김숙, 배우 임형준 등 동료들의 심폐소생술과 빠른 신고 등 초동 조치 덕에 골든타임을 확보했으며, 구급차 이송 중 다행히 의식을 회복했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김수용이 지난해 쓰러진 질병은?
인기기사
‘미소 뿜뿜’ 카리나
비너스의 런웨이
방지민, 여신의 윙크
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
방지민, 디 어워즈 여신
이즈나, 디 어워즈 출격
방지민, 고대 발칵 뒤집어 놓은 여신 미모
신예은, 앙탈 애교 플러팅
QWER 쵸단, 인형이 따로없네
피프티피프티 ‘제2회 디 어워즈’ 출격
문샤넬, 사랑스러운 볼 하트
조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백
“옆구리 칼로 찌르는 고통”…매일 ‘이것’ 먹었더니 담석 위험 26% 뚝

“옆구리 칼로 찌르는 고통”…매일 ‘이것’ 먹었더니 담석 위험 26% 뚝
“남자가 죽어나간다”... 강북 ‘숙취해소제’ 사건이 소환한 20년 전 ‘엄 여인’의 악몽

“남자가 죽어나간다”... 강북 ‘숙취해소제’ 사건이 소환한 20년 전 ‘엄 여인’의 악몽
생각과 달랐나…박위♥ 송지은 “혼자만의 시간 필요하다”

생각과 달랐나…박위♥ 송지은 “혼자만의 시간 필요하다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  3. 잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

    잘나가던 김연경 “다시는 사업 안해”…안타까운 소식 전했다

  4. 故 정은우 “뒤통수 4년…사기꾼 많아” 생전 문자 공개

    故 정은우 “뒤통수 4년…사기꾼 많아” 생전 문자 공개

  5. “우리 카페는 불륜 성지였다” 충격 고백…최양락♥팽현숙, 무슨 일

    “우리 카페는 불륜 성지였다” 충격 고백…최양락♥팽현숙, 무슨 일
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에