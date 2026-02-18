기사 검색
최동석, 박지윤에 ‘상간소’ 항소했다…설연휴 밝힌 심경

입력 :2026-02-18 11:12:13
수정 :2026-02-18 11:12:13
박지윤 최동석 인스타그램
박지윤 최동석 인스타그램


아나운서 출신 최동석과 박지윤이 각각 명절 일상을 전했다. 최동석은 최근 박지윤을 상대로 한 상간 소송 판결에 불복해 항소한 상태다.

최동석은 17일 인스타그램에 아들이 세배하는 사진과 떡국 사진을 올리며 “집안 정리하다 뒤돌아 보니 세배하고 있는 아들. 아이들과 조촐하지만 떡국 끓여먹고 데려다주는데 이거는 참. 죽을 때까지 적응 안 될 것 같네”라고 적었다.

최동석 인스타그램
최동석 인스타그램


앞서 다른 게시물에선 “북적대는 명절보다 아이들과 오붓하게 보내는 명절이 더 괜찮네요. 아이들과 한바탕 웃고 떠들다가 각자 자리에서 숨 돌리는 저녁”이라고 했다.

현재 최동석과 이혼 소송 중인 박지윤은 “나이를 한 살 더 먹는다는 게 지혜가 쌓이는 시간이길. 올해는 오색떡국처럼 예쁜 한해이길. 모두 새해 복 많이 받으세요”라며 떡국 사진을 올렸다.

두 사람은 이혼 소송과 별개로 최근까지 상간 소송을 진행해 왔다. 제주지법 가사소송2단독은 지난달 27일 최동석이 박지윤과 박지윤의 지인 A씨를 상대로 낸 상간자 위자료 손해배상 청구 소송과 박지윤이 최동석의 지인 B씨를 상대로 제기한 동일 취지의 소송에 대해 모두 기각하는 판결을 내렸다.

박지윤 인스타그램
박지윤 인스타그램


이로써 두 사람의 서로에 대한 상간자 소송이 마무리되는가 싶었으나 최동석은 판결에 불복해 지난 12일 법원에 항소장을 제출한 것으로 전해졌다.

두 사람은 오는 4월 이혼 소송 본안 심리를 앞두고 있다.

KBS 아나운서 입사 동기인 최동석과 박지윤은 2009년 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 그러나 2023년 결혼 14년 만에 파경에 이르렀다.

이혼 소송 도중 박지윤이 2024년 7월 상간자 소송을 먼저 제기했고, 이후 최동석이 상간자 소송으로 맞불을 놨다. 재판부는 두 사건을 병합해 심리한 후 지난해 11월 변론을 종결했다.

상간 맞소송과 관련해 양측은 의혹을 전면 부인한 바 있다. 최동석은 “박지윤과의 결혼생활 중 위법한 일은 절대 없었으며 사실무근으로 인한 명예훼손에 대해서는 강경하게 대응할 것”이라고 했다.

박지윤 역시 소속사를 통해 “혼인 기간 중은 물론 이혼 소송 중에도 어떠한 부정행위 또는 배우자 외에 이성 관계가 없었다”라고 강력히 부인했다.

온라인뉴스부
제주지법은 최동석과 박지윤의 상간 소송에 대해 어떤 판결을 내렸나?
