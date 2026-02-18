기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

블랙핑크 로제, 오픈카 타고 ‘영앤리치’ 일상

입력 :2026-02-18 15:27:39
수정 :2026-02-18 15:27:39
사진=로제 인스타그램 캡처
사진=로제 인스타그램 캡처


블랙핑크 멤버 로제가 ‘영 앤 리치’ 일상을 공개했다.

로제는 지난 15일 자신의 인스타그램에 특별한 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 선명한 핫핑크 컬러의 클래식 오픈카에 앉아 여유롭게 도심을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 한쪽 팔을 차문에 기대고 선글라스를 머리 위로 올린 채 사탕을 입에 물고 시크한 표정을 짓고 있다.

로제는 연한 핑크톤의 미니 드레스를 착용하고 있다. 어깨가 드러난 미니 드레스는 슬림한 몸매 라인과 각선미를 돋보이게 한다.

클래식카의 레트로 감성과 로제의 럭셔리한 스타일이 조화를 이루며 ‘영 앤 리치’의 일상을 완성했다.

한편 로제가 속한 블랙핑크는 오는 27일 세 번째 미니 앨범 ‘DEADLINE’ 발매를 공식 발표했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
로제가 속한 블랙핑크의 새 앨범명은?
인기기사
이프아이 “행복 가득한 한 해 되세요”
“사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신
‘미소 뿜뿜’ 카리나
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
박정민, 충주맨에 분노?…“홍보대사 시키더니 사직”

박정민, 충주맨에 분노?…“홍보대사 시키더니 사직”
‘수십억 자산가’ 전원주, 집 쓰레기 200리터 충격…“못 버린다” 절규

‘수십억 자산가’ 전원주, 집 쓰레기 200리터 충격…“못 버린다” 절규
“파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은

“파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은
최동석, 박지윤에 ‘상간소’ 항소했다…설연휴 밝힌 심경

최동석, 박지윤에 ‘상간소’ 항소했다…설연휴 밝힌 심경
“사탕이야” 2살 아이들에 변비약 먹인 보육교사…“퇴근하고 싶어서” 충격 이유

“사탕이야” 2살 아이들에 변비약 먹인 보육교사…“퇴근하고 싶어서” 충격 이유
전원주, 집 안 쓰레기 ‘충격 상태’…“버리면 재산 없어지는 것 같아”

전원주, 집 안 쓰레기 ‘충격 상태’…“버리면 재산 없어지는 것 같아”
“12살 소녀가 3일간 최소 5명 접대”…성매매 업소 불법 취업에 日 발칵

“12살 소녀가 3일간 최소 5명 접대”…성매매 업소 불법 취업에 日 발칵
“만 원 벌려고 6시간 설거지”…‘LA 아리랑’ 미녀 개그우먼 근황

“만 원 벌려고 6시간 설거지”…‘LA 아리랑’ 미녀 개그우먼 근황
BTS 제이홉, 생일 맞아 1억원 기부…고향 후배들에 장학금

BTS 제이홉, 생일 맞아 1억원 기부…고향 후배들에 장학금
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  3. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  4. 홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

    홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

  5. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

    장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에