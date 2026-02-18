기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“클수록 똑같네” 심형탁 아들, 아빠랑 붕어빵 비주얼

입력 :2026-02-18 17:09:46
수정 :2026-02-18 17:09:46
사진=KBS ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처
사진=KBS ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처


배우 심형탁과 사야 부부의 아들 하루가 첫 번째 생일을 맞았다.

18일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 하루의 돌잔치 현장을 전격 공개한다.

이번 방송은 심형탁 가족이 완전체로 등장해 시청자들의 기대를 모으고 있다. 특히 하루의 엄마인 사야가 처음으로 스튜디오에 모습을 드러내며 남다른 존재감을 과시할 예정이다.

현장에서 사야의 모습을 지켜본 MC 랄랄은 “하루가 웃을 땐 아빠 닮은꼴, 가만히 있으면 엄마 닮은꼴”이라고 전했다.

돌잔치의 주인공인 하루는 색동한복을 차려입고 깜찍한 ‘꽃도령’으로 변신해 등장했다. 그는 동글동글한 눈망울과 통통한 볼살을 뽐내며 보는 이의 마음을 무장해제 시키는 미소를 발사했다.

촬영 현장에서 하루는 범상치 않은 끼를 발산하기도 했다. 그는 프로 모델에 버금가는 표정과 여유로움을 보여주며 화보 천재의 면모를 보였다.

사진=KBS ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처
사진=KBS ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 캡처


또 하루의 돌사진을 유심히 살피던 랄랄은 “이목구비가 아빠 돌사진이랑 똑같다”며 붕어빵 비주얼에 놀라기도 했다.

하루의 첫 생일을 축하하기 위해 일본에 거주 중인 사야의 외가 식구들도 대거 한국을 방문했다. 하루의 1호 팬을 자처하는 외조부모부터 이모네 가족까지 총출동해 하루의 앞날을 축복했다.

하루의 돌잔치 이야기는 18일 오후 8시 30분에 방송되는 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’를 통해 확인할 수 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
사야가 스튜디오에 출연한 것은 몇 번째인가?
인기기사
이프아이 “행복 가득한 한 해 되세요”
“사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신
‘미소 뿜뿜’ 카리나
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
박정민, 충주맨에 분노?…“홍보대사 시키더니 사직”

박정민, 충주맨에 분노?…“홍보대사 시키더니 사직”
‘수십억 자산가’ 전원주, 집 쓰레기 200리터 충격…“못 버린다” 절규

‘수십억 자산가’ 전원주, 집 쓰레기 200리터 충격…“못 버린다” 절규
최동석, 박지윤에 ‘상간소’ 항소했다…설연휴 밝힌 심경

최동석, 박지윤에 ‘상간소’ 항소했다…설연휴 밝힌 심경
“파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은

“파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은
“사탕이야” 2살 아이들에 변비약 먹인 보육교사…“퇴근하고 싶어서” 충격 이유

“사탕이야” 2살 아이들에 변비약 먹인 보육교사…“퇴근하고 싶어서” 충격 이유
전원주, 집 안 쓰레기 ‘충격 상태’…“버리면 재산 없어지는 것 같아”

전원주, 집 안 쓰레기 ‘충격 상태’…“버리면 재산 없어지는 것 같아”
김준현은 정말 ‘팬들 무시’ 했나…“영상 하나 가지고” 반론까지, 논란 일파만파

김준현은 정말 ‘팬들 무시’ 했나…“영상 하나 가지고” 반론까지, 논란 일파만파
“만 원 벌려고 6시간 설거지”…‘LA 아리랑’ 미녀 개그우먼 근황

“만 원 벌려고 6시간 설거지”…‘LA 아리랑’ 미녀 개그우먼 근황
‘16kg 감량’ 홍현희, 설에도 다이어트…떡국에 ‘이것’ 듬뿍

‘16kg 감량’ 홍현희, 설에도 다이어트…떡국에 ‘이것’ 듬뿍
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  3. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  4. 홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

    홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

  5. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

    장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에