제니·카리나 이어 이영애도 입었다…“요즘 ‘이 패션템’ 핫하네”

사진=이영애 인스타그램 캡처

사진=카리나, 제니 인스타그램 캡처

배우 이영애가 전통시장을 찾아 최근 주목받는 ‘핫한 패션 아이템’을 선보였다.18일 이영애는 자신의 인스타그램에 “전통시장 나들이~힐링하고 갑니다, 모두 행복하세요”라는 글과 함께 시장 곳곳을 둘러보는 사진을 게재했다.공개된 사진 속 그는 시장 골목 한복판에서 갓을 써보고, 한복을 입어보는 등 여유로운 시간을 보내는 모습이다.그중에서도 가장 눈길을 끈 것은 꽃무늬 패턴의 ‘김장 조끼’를 입은 사진이다.본래 김장철 보온을 위해 할머니들이 즐겨 입던 이 의상은 한때 촌스러움의 대명사로 여겨졌다. 그러나 최근 패션계에 불어닥친 레트로 열풍과 맞물리며 ‘그래니 룩(Granny Look)’이라는 새로운 트렌드로 재조명되고 있다.평소 우아한 이미지로 사랑받아온 이영애는 ‘김장 조끼’도 특유의 품격으로 소화해내며 또 한 번 이목을 끌었다.앞서 소녀시대 태연, 블랙핑크 제니, 에스파 카리나 등 글로벌 스타들이 김장 조끼를 착용한 모습을 소셜미디어(SNS)에 공개하면서 해외에서까지 주목받는 패션 아이템이 됐다.김장 조끼의 유행은 생활복이나 작업복이 하이패션으로 확장된 사례로 볼 수 있다. 광부들이 입던 청바지나 군인들의 우비에서 유래한 트렌치코트처럼 김장 조끼도 하나의 패션으로 해석되는 모습이다.강경민 기자