기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

제니·카리나 이어 이영애도 입었다…“요즘 ‘이 패션템’ 핫하네”

입력 :2026-02-18 17:44:02
수정 :2026-02-18 17:44:02
사진=이영애 인스타그램 캡처
사진=이영애 인스타그램 캡처


배우 이영애가 전통시장을 찾아 최근 주목받는 ‘핫한 패션 아이템’을 선보였다.

18일 이영애는 자신의 인스타그램에 “전통시장 나들이~힐링하고 갑니다, 모두 행복하세요”라는 글과 함께 시장 곳곳을 둘러보는 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 시장 골목 한복판에서 갓을 써보고, 한복을 입어보는 등 여유로운 시간을 보내는 모습이다.

그중에서도 가장 눈길을 끈 것은 꽃무늬 패턴의 ‘김장 조끼’를 입은 사진이다.

본래 김장철 보온을 위해 할머니들이 즐겨 입던 이 의상은 한때 촌스러움의 대명사로 여겨졌다. 그러나 최근 패션계에 불어닥친 레트로 열풍과 맞물리며 ‘그래니 룩(Granny Look)’이라는 새로운 트렌드로 재조명되고 있다.

평소 우아한 이미지로 사랑받아온 이영애는 ‘김장 조끼’도 특유의 품격으로 소화해내며 또 한 번 이목을 끌었다.

사진=카리나, 제니 인스타그램 캡처
사진=카리나, 제니 인스타그램 캡처


앞서 소녀시대 태연, 블랙핑크 제니, 에스파 카리나 등 글로벌 스타들이 김장 조끼를 착용한 모습을 소셜미디어(SNS)에 공개하면서 해외에서까지 주목받는 패션 아이템이 됐다.

김장 조끼의 유행은 생활복이나 작업복이 하이패션으로 확장된 사례로 볼 수 있다. 광부들이 입던 청바지나 군인들의 우비에서 유래한 트렌치코트처럼 김장 조끼도 하나의 패션으로 해석되는 모습이다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김장 조끼가 새롭게 불리는 트렌드명은?
인기기사
이프아이 “행복 가득한 한 해 되세요”
“사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신
‘미소 뿜뿜’ 카리나
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
박정민, 충주맨에 분노?…“홍보대사 시키더니 사직”

박정민, 충주맨에 분노?…“홍보대사 시키더니 사직”
‘수십억 자산가’ 전원주, 집 쓰레기 200리터 충격…“못 버린다” 절규

‘수십억 자산가’ 전원주, 집 쓰레기 200리터 충격…“못 버린다” 절규
최동석, 박지윤에 ‘상간소’ 항소했다…설연휴 밝힌 심경

최동석, 박지윤에 ‘상간소’ 항소했다…설연휴 밝힌 심경
“파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은

“파리에 물려 사망” 충격…60대 남성 죽음에 ‘공포 확산’ 진실은
“사탕이야” 2살 아이들에 변비약 먹인 보육교사…“퇴근하고 싶어서” 충격 이유

“사탕이야” 2살 아이들에 변비약 먹인 보육교사…“퇴근하고 싶어서” 충격 이유
전원주, 집 안 쓰레기 ‘충격 상태’…“버리면 재산 없어지는 것 같아”

전원주, 집 안 쓰레기 ‘충격 상태’…“버리면 재산 없어지는 것 같아”
김준현은 정말 ‘팬들 무시’ 했나…“영상 하나 가지고” 반론까지, 논란 일파만파

김준현은 정말 ‘팬들 무시’ 했나…“영상 하나 가지고” 반론까지, 논란 일파만파
“만 원 벌려고 6시간 설거지”…‘LA 아리랑’ 미녀 개그우먼 근황

“만 원 벌려고 6시간 설거지”…‘LA 아리랑’ 미녀 개그우먼 근황
‘16kg 감량’ 홍현희, 설에도 다이어트…떡국에 ‘이것’ 듬뿍

‘16kg 감량’ 홍현희, 설에도 다이어트…떡국에 ‘이것’ 듬뿍
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  3. 박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

    박나래 논란 후 첫 예능 복귀…“설레고 즐거운 마음”

  4. 홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

    홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

  5. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

    장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에