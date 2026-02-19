기사 검색
방탄소년단 RM, ‘초보 운전’ 실력 공개…영상에 “나도 웃김”

입력 :2026-02-19 09:24:19
수정 :2026-02-19 09:24:19
사진=RM 인스타그램 캡처
사진=RM 인스타그램 캡처


방탄소년단(BTS)의 리더 RM이 운전 실력을 공개했다.

RM은 지난 18일 자신의 인스타그램에 “웃으면서 하입시더, 나도 웃김”이라는 짧은 문구와 함께 직접 운전대를 잡고 있는 영상을 게재했다. 영상 속 그는 다소 긴장한 듯한 모습으로 주행에 집중하고 있는 모습이다.

그는 지난해 12월 운전면허를 취득했다는 소식을 전한 바 있다. 면허 취득 과정은 순탄치 않았다. 주행 시험 당시 유턴 구간에서 중앙선을 침범하는 실수로 한 차례 불합격의 고배를 마셨다. 이후 재응시 끝에 면허를 취득했지만 주차가 어려워 연수를 받아야 한다며 초보 운전자다운 고충을 밝히기도 했다.

RM은 운전면허를 취득한 이유에 대해 “자차 살 생각은 없고, 그냥 따보고 싶었다”며 “나도 내 트라우마를 극복하고 싶었다”고 설명했다.

그는 면허 취득 후 약 2개월이 지나 이번 영상을 통해 운전대를 잡은 모습을 공개하며 팬들의 응원을 받고 있다.

한편 RM이 속한 방탄소년단은 오는 3월 20일 다섯 번째 정규 앨범 ‘아리랑’을 발표하며 컴백할 예정이다. 앨범 발매 다음 날인 3월 21일에는 서울 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연을 개최한다. 이번 무대는 글로벌 OTT 플랫폼 넷플릭스와의 협업을 통해 전 세계 190여 개 국가에 생중계된다.

강경민 기자
