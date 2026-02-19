김대희 미모의 딸, ‘연세대’이어 이번엔 ‘한의대’ 입학

사진=채널S, SK브로드밴드, K·star, NXT ‘니돈내산 독박투어3’ 캡처

개그맨 김대희의 첫째 딸이 한의대 합격 소식을 전했다.첫째 딸은 연세대학교에 재학 중 재도전 끝에 한의대에 합격한 것으로 알려졌다.지난 14일 유튜브 채널 ‘슈파TV’에는 ‘아무도 모르는 개그맨 김대희 강남 한강뷰 집 최초 공개’라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상은 김대희와 절친한 사이로 알려진 한 가구업체 대표가 그의 서울 강남 자택을 방문하는 과정을 담았다.영상에서 김대희는 모던한 인테리어로 꾸며진 집을 소개했다. 무엇보다 거실 창 너머로 펼쳐진 파노라마 한강 조망이 압권이었다.이날 영상에는 김대희의 첫째 딸이 깜짝 등장해 한의대에 최종 합격했다는 소식을 밝혔다.지인인 가구업체 대표는 첫째 딸을 향해 “한의대 입학을 진심으로 축하한다. 좋은 책가방 사라”며 용돈을 건넸다. 이에 김대희는 “무슨 초등학교 입학하냐”고 말해 웃음을 자아냈다.김대희는 2006년 비연예인 여성과 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. 그는 평소 방송을 통해 딸들에 대한 남다른 애정을 드러내며 ‘딸 바보’ 면모를 보여왔다. 세 딸은 각각 2006년생, 2009년생, 2011년생이다. 이에 방송에는 블러 처리가 됐지만 한의대에 합격한 인물은 장녀로 추측 가능하다.앞서 김대희의 첫째 딸은 tvN STORY·E채널 예능 프로그램 ‘내 새끼의 연애’에 출연하며 미모와 지성을 겸비한 ‘엄친딸’로 화제를 모은 바 있다.강경민 기자