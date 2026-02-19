기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

[포토] 리사, ‘숨막히는’ 파격 시스루 선보여

입력 :2026-02-19 10:49:04
수정 :2026-02-19 10:59:55
사진=리사 SNS
사진=리사 SNS


그룹 블랙핑크 멤버 리사가 지난 18일 전신이 드러나는 과감한 시스루 패션으로 전 세계 팬들의 시선을 사로잡았다.

사진=리사 SNS
사진=리사 SNS


이날 리사는 자신의 인스타그램 계정을 통해 패션 브랜드와 함께한 여러 장의 화보 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 리사는 몸매 라인이 고스란히 드러나는 블랙과 화이트 컬러의 시스루 드레스를 입고 독보적인 아우라를 발산했다. 특히 전신을 비추는 컷뿐만 아니라 엉덩이 라인이나 골반 부분의 언더웨어가 그대로 노출되는 디테일한 사진까지 과감하게 공유하며 파격적인 행보를 보였다.

사진=리사 SNS
사진=리사 SNS


해당 사진은 리사가 한 패션 브랜드와의 협업으로 촬영한 화보를 담고 있다.

특히 리사가 직접 디자인한 의상들은 몸매 라인을 그대로 드러내고 있다. 특히 전신이 드러나는 블랙 시스루 드레스는 언더웨어가 그대로 노출되는가 하면, 엉덩이 라인도 고스란히 드러내고 있어 팬들을 더욱 놀라게 했다.

이에 네티즌들은 “엄청나다”, “사랑스럽다”, “역시 패션의 아이콘” 등의 반응을 보이고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
리사가 화보 사진을 공개한 플랫폼은?
인기기사
이프아이 “행복 가득한 한 해 되세요”
“사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신
‘미소 뿜뿜’ 카리나
카리나, 향기로운 미소
지젤·카리나·민정, SM 콘서트 잘 다녀 올게요
윈터, 새침한 민정이
닝닝, 공항에서 화보를
지젤, AI 미모
김준현은 정말 ‘팬들 무시’ 했나…“영상 하나 가지고” 반론까지, 논란 일파만파

김준현은 정말 ‘팬들 무시’ 했나…“영상 하나 가지고” 반론까지, 논란 일파만파
“난 더 못 가” 여친 정상에 두고 하산해 홀로 생존한 男 기소…산악계 논란

“난 더 못 가” 여친 정상에 두고 하산해 홀로 생존한 男 기소…산악계 논란
“아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

“아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우
노출 심한 비키니 외국女들, 출입 제지하자 “너희 엄마” 패드립… 푸껫 사원 논란

노출 심한 비키니 외국女들, 출입 제지하자 “너희 엄마” 패드립… 푸껫 사원 논란
“눈에 ‘암’ 생길 줄이야”…51세女 시야 나타난 ‘검은 점’ 방치하다 결국

“눈에 ‘암’ 생길 줄이야”…51세女 시야 나타난 ‘검은 점’ 방치하다 결국
연예인도 믿은 ‘간헐적 단식’, 알고보니…“그냥 덜 먹는 것과 똑같다”

연예인도 믿은 ‘간헐적 단식’, 알고보니…“그냥 덜 먹는 것과 똑같다”
韓 여자 컬링, 1위 스웨덴이 백기 들었다…8대3 제압 “4강행 청신호”

韓 여자 컬링, 1위 스웨덴이 백기 들었다…8대3 제압 “4강행 청신호”
혼술하던 남친 만나러 모텔 달려간 유명 女연예인 “섹시하게 입었다”

혼술하던 남친 만나러 모텔 달려간 유명 女연예인 “섹시하게 입었다”
2026년 2월 19일

2026년 2월 19일
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  3. 홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

    홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

  4. 풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

    풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

  5. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

    장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에