에스파 윈터, 과감한 보디수트…‘슬림 몸매’ 자랑

그룹 ‘에스파(aespa)’ 멤버 윈터가 휴가지에서의 근황을 공개했다.윈터는 지난 18일 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 이국적인 바다를 배경으로 여유로운 시간을 보내는 그의 모습이 담겼다.그는 몸매 라인이 자연스럽게 드러나는 브라운 톤 슬리브리스 보디수트에 스트라이프 패턴 팬츠를 매치해 감각적인 스타일을 완성했다. 슬림한 어깨선과 골반 라인이 강조된 의상은 캐주얼하면서도 세련된 분위기를 자아냈다.윈터는 짧은 단발머리에 선글라스를 걸친 채 바다를 바라보거나 방파제에 앉아 포즈를 취하는 등 화보 같은 장면을 연출했다.또 야자수가 늘어선 거리에서는 휴대전화를 들고 자연스럽게 포즈를 취했고, 시원한 음료를 손에 든 채 횡단보도를 건너는 모습으로 자유로운 휴가 분위기를 드러냈다.한편 재충전의 시간을 보낸 윈터는 곧 글로벌 팬들과 만난다. 에스파는 다음 달 7~8일 마카오 갤럭시 아레나, 4월 4일 자카르타 인도네시아 컨벤션 전시장에서 투어를 이어갈 예정이다.강경민 기자