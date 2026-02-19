기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“스태프 70명에 패딩 선물” 설 연휴 미담 전해진 배우

입력 :2026-02-19 15:31:05
수정 :2026-02-19 15:31:05
사진=이도현 인스타그램 캡처
사진=이도현 인스타그램 캡처


배우 이도현이 설 연휴를 맞아 스태프들에게 통 큰 선물을 했다.

이도현은 소속사 YH엔터테인먼트 스태프 등 70여명에게 겨울 패딩을 선물했다. 이번 선물은 추운 날씨 속에서도 현장에서 함께 고생하는 스태프와 소속사 식구들을 위해 이도현이 직접 준비한 것으로 전해졌다.

그는 평소에도 촬영장 스태프를 세심히 챙기는 것으로 알려져 있다. 이번 미담은 소속사 직원들이 개인 소셜미디어(SNS)에 선물을 인증하며 알려지게 됐다.

공개된 사진에는 박스가 층층이 쌓여 있는 모습과 함께 패딩을 입은 스태프들이 나란히 서서 포즈를 취하고 있다. 인증 사진과 함께 “도현 배우 감사합니다. 덕분에 따뜻한 겨울 보내고 있어요”라며 감사의 뜻을 전하기도 했다.

YH엔터테인먼트 스태프의 패딩 인증샷
YH엔터테인먼트 스태프의 패딩 인증샷


한편 지난해 전역한 이도현은 차기작으로 넷플릭스 시리즈 ‘그랜드 갤럭시 호텔’을 확정 지었다. 미스터리와 판타지 요소가 결합된 장르물로 그의 새로운 연기 변신이 기대를 모으고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
이도현이 설 연휴에 선물한 품목은?
인기기사
카리나, ‘순백의 아름다움’
이프아이 “행복 가득한 한 해 되세요”
“사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신
“아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

“아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우
노출 심한 비키니 외국女들, 출입 제지하자 “너희 엄마” 패드립… 푸껫 사원 논란

노출 심한 비키니 외국女들, 출입 제지하자 “너희 엄마” 패드립… 푸껫 사원 논란
“난 더 못 가” 여친 정상에 두고 하산해 홀로 생존한 男 기소…산악계 논란

“난 더 못 가” 여친 정상에 두고 하산해 홀로 생존한 男 기소…산악계 논란
“눈에 ‘암’ 생길 줄이야”…51세女 시야 나타난 ‘검은 점’ 방치하다 결국

“눈에 ‘암’ 생길 줄이야”…51세女 시야 나타난 ‘검은 점’ 방치하다 결국
혼술하던 남친 만나러 모텔 달려간 유명 女연예인 “섹시하게 입었다”

혼술하던 남친 만나러 모텔 달려간 유명 女연예인 “섹시하게 입었다”
韓 여자 컬링, 1위 스웨덴이 백기 들었다…8대3 제압 “4강행 청신호”

韓 여자 컬링, 1위 스웨덴이 백기 들었다…8대3 제압 “4강행 청신호”
여친에 ‘1.6억’ 보내고 헤어진 뒤 “돌려줘” 소송한 中남성…결과는?

여친에 ‘1.6억’ 보내고 헤어진 뒤 “돌려줘” 소송한 中남성…결과는?
“모독하지 말라”더니…‘딸뻘 여친’ 공개한 50대 배우, 결국

“모독하지 말라”더니…‘딸뻘 여친’ 공개한 50대 배우, 결국
2026년 2월 19일

2026년 2월 19일
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  3. 홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

    홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

  4. 풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

    풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

  5. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

    장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에