기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

송가인, 미국 공연 연기 결정…‘돌발 사유’ 밝혔다

입력 :2026-02-19 15:58:38
수정 :2026-02-19 15:58:38
사진=송가인 인스타그램 캡처
사진=송가인 인스타그램 캡처


가수 송가인의 미국 공연이 연기됐다.

당초 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열릴 예정이었던 콘서트가 행정적인 사유로 잠정 연기되면서 송가인을 기다려온 현지 팬들의 아쉬움이 커지고 있다.

송가인은 지난 14일부터 15일까지 미국 LA 페창가 리조트 카지노 시어터에서 단독 콘서트 ‘가인달 더 차오르다’를 개최할 계획이었다. 그러나 공연 직전까지 비자가 발급되지 않는 돌발 변수가 발생하면서 결국 공연을 연기하게 됐다.

19일 뉴스1에 따르면 송가인의 소속사 제이지스타는 “공연에 필요한 비자가 제때 발급되지 않아 공연 연기를 결정했다”며 “현재 공연 일정을 조정 중이며, 비자 발급 문제가 해결돼 조속히 현지 팬들을 만날 수 있길 희망한다”고 밝혔다.

최근 연예계에서는 송가인뿐만 아니라 방송인 김창옥, 밴드 자우림 등 국내 아티스트들 역시 예상치 못한 행정적 지연을 이유로 미국 공연을 취소하거나 연기하는 사례가 잇따르고 있다.

이러한 현상은 미국 트럼프 행정부 출범 이후 더욱 강화된 비자 발급 정책 기조와 밀접한 관련이 있는 것으로 분석된다.

소속사 측은 비자 발급과 관련된 행정적 문제가 해결되는 대로 새로운 공연 날짜를 확정해 공지할 방침이다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
송가인의 LA 공연이 연기된 직접적인 원인은?
인기기사
카리나, ‘순백의 아름다움’
이프아이 “행복 가득한 한 해 되세요”
“사람이야 인형이야” 장원영, 역대급 미모 갱신
“아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

“아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우
노출 심한 비키니 외국女들, 출입 제지하자 “너희 엄마” 패드립… 푸껫 사원 논란

노출 심한 비키니 외국女들, 출입 제지하자 “너희 엄마” 패드립… 푸껫 사원 논란
“난 더 못 가” 여친 정상에 두고 하산해 홀로 생존한 男 기소…산악계 논란

“난 더 못 가” 여친 정상에 두고 하산해 홀로 생존한 男 기소…산악계 논란
“눈에 ‘암’ 생길 줄이야”…51세女 시야 나타난 ‘검은 점’ 방치하다 결국

“눈에 ‘암’ 생길 줄이야”…51세女 시야 나타난 ‘검은 점’ 방치하다 결국
혼술하던 남친 만나러 모텔 달려간 유명 女연예인 “섹시하게 입었다”

혼술하던 남친 만나러 모텔 달려간 유명 女연예인 “섹시하게 입었다”
韓 여자 컬링, 1위 스웨덴이 백기 들었다…8대3 제압 “4강행 청신호”

韓 여자 컬링, 1위 스웨덴이 백기 들었다…8대3 제압 “4강행 청신호”
여친에 ‘1.6억’ 보내고 헤어진 뒤 “돌려줘” 소송한 中남성…결과는?

여친에 ‘1.6억’ 보내고 헤어진 뒤 “돌려줘” 소송한 中남성…결과는?
“모독하지 말라”더니…‘딸뻘 여친’ 공개한 50대 배우, 결국

“모독하지 말라”더니…‘딸뻘 여친’ 공개한 50대 배우, 결국
2026년 2월 19일

2026년 2월 19일
인기 클릭
Weekly Best

  1. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  2. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  3. 홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

    홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

  4. 풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

    풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

  5. 장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”

    장윤정, 친엄마와 절연 후…“생일엔 시어머니가 미역국 끓여줘”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에