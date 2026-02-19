기사 검색
이시영, 둘째 출산 3개월 됐는데…선명한 복근 ‘깜짝’

입력 :2026-02-19 17:42:46
수정 :2026-02-19 17:42:46
사진=이시영 인스타그램 캡처
사진=이시영 인스타그램 캡처


배우 이시영이 출산 후 불과 3개월 만에 완벽한 몸매를 뽐냈다.

이시영은 19일 자신의 인스타그램에 ‘7:19 AM 근육통 아침’이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 이시영은 이른 아침부터 운동에 나선 모습으로 헬스장의 전신 거울을 통해 자신의 모습을 촬영하고 있다. 스포티한 브라톱 아래로 드러난 탄탄한 복근이 시선을 사로잡는다. 특히 그는 지난해 11월 둘째 딸을 출산한 지 3개월밖에 지나지 않아 놀라움을 자아낸다.

그의 운동에 대한 열정은 연예계에서도 정평이 나 있다. 평소 복싱과 웨이트 트레이닝을 꾸준히 해온 그는 각종 예능과 소셜미디어(SNS)를 통해 자기관리 일상을 공개해왔다. 최근에는 아프리카 최고봉인 킬리만자로 등반에 도전한 근황을 전하기도 했다.

사진=이시영 인스타그램 캡처
사진=이시영 인스타그램 캡처


한편 이시영은 2017년 외식 사업가와 결혼해 이듬해 첫째 아들을 품에 안았으나, 2025년 3월 이혼했다. 이후 같은 해 7월 냉동 보관했던 배아를 이식해 둘째를 임신했다는 사실을 밝혔으며, 그해 11월 둘째 딸을 무사히 출산했다.

강경민 기자
