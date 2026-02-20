기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

조보아, 결혼 2년 만에 득남…“축하와 응원 부탁드린다”

입력 :2026-02-20 17:20:48
수정 :2026-02-20 17:20:48
사진=조보아 인스타그램 캡처
사진=조보아 인스타그램 캡처


배우 조보아가 득남 소식을 전했다.

소속사 빌리언스는 20일 공식 입장을 통해 “조보아 배우가 오늘 득남했다”며 출산 소식을 알렸다. 이어 “현재 배우와 아이 모두 건강한 상태이며, 가족들의 사랑과 축하 속에서 안정을 취하고 있다”고 밝혔다.

소속사는 또 “언제나 따뜻한 관심과 축하를 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 소중한 생명을 맞이한 조보아 배우에게 많은 축하와 응원 부탁드린다”고 전했다.

한편 조보아는 2012년 tvN 드라마 ‘닥치고 꽃미남 밴드’로 데뷔해 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. 그는 2024년 10월 비연예인 연인과 결혼식을 올리며 새로운 출발을 알렸다. 당시 소속사는 예비 신랑이 비연예인인 점을 고려해 결혼식은 가족과 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행한다고 밝힌 바 있다.


강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
조보아가 오늘 출산한 아이의 성별은?
인기기사
우즈-정회린, ‘남매 캐미 기대하세요~’
카리나, ‘순백의 아름다움’
이프아이 “행복 가득한 한 해 되세요”
누가 한가인? 파격 숏컷에 남장…김동준과 투샷 ‘소름’

누가 한가인? 파격 숏컷에 남장…김동준과 투샷 ‘소름’
트로트 女가수, 결혼 1년 만에 파경…안타까운 이혼 사유

트로트 女가수, 결혼 1년 만에 파경…안타까운 이혼 사유
“집 나간다” 10살 아들에 분노, 야구방망이로 때려 숨지게 한 친부…징역 11년 확정

“집 나간다” 10살 아들에 분노, 야구방망이로 때려 숨지게 한 친부…징역 11년 확정
30대女, 심야에 BB탄 소총 들고 배회하다 남성 겨눠…긴급 체포

30대女, 심야에 BB탄 소총 들고 배회하다 남성 겨눠…긴급 체포
2026년 2월 20일

2026년 2월 20일
“양수 터졌다” 조산 위기 쌍둥이 임신부 병원 30곳서 거절…45㎞ 달려 출산

“양수 터졌다” 조산 위기 쌍둥이 임신부 병원 30곳서 거절…45㎞ 달려 출산
“불 안 꺼져요” 외쳤지만 “어쩔 수 없다” 출동 안 한 소방관들...80대 사망

“불 안 꺼져요” 외쳤지만 “어쩔 수 없다” 출동 안 한 소방관들...80대 사망
“보상금 받으려고”…전장 부상 자랑하던 군 장교, 알고보니 ‘셀프 총격’ 러시아 분노

“보상금 받으려고”…전장 부상 자랑하던 군 장교, 알고보니 ‘셀프 총격’ 러시아 분노
2026년 2월 21일

2026년 2월 21일
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

    ‘재산 싸움’ 엄마·남동생과 연 끊은 장윤정, 부친 언급했다 “아빠 소원이…”

  3. 조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

    조여정 “성시경과 홍콩서 10번 이상 키스” 깜짝 고백

  4. 홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

    홍진경 허락 없었나…故최진실 딸 결혼에 밝힌 입장

  5. 풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

    풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를
런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

런던 빛낸 ‘폭풍의 언덕’ 시사회 스타들

영화배우, 영화감독 등 스타들이 5일(현지시간) 영국 런던에서 열린 영화 ‘폭풍의 언덕’(Wurthering Heights) 시사회에