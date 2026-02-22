기사 검색
동계올림픽 금메달리스트, 아이돌그룹 男연예인과 만남 포착

한국 쇼트트랙 국가대표 김길리가 10일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 500m 예선에서 질주하고 있다. 밀라노 연합뉴스
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 2관왕에 빛나는 쇼트트랙 국가대표 김길리 선수가 그룹 샤이니 출신 가수 겸 배우 민호를 만났다.

민호는 21일 인스타그램 스토리에 “김길리 선수와 함께! 고생 많으셨어요. 최고 최고 최고!”라는 글과 함께 김길리와 함께 찍은 사진을 공개했다.

샤이니 민호와 김길리. 민호 인스타그램
김길리도 자신의 계정에 해당 스토리를 공유하며 “잘 먹었습니다”라고 적어 두 사람이 함께 식사한 사실을 전했다.

민호는 김길리의 금메달을 직접 보게 됐다며 금메달 사진과 함께 “금메달 영접”이라는 문구를 적기도 했다.

김길리는 21일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 여자 1500ｍ 결승에서 2분32초076의 기록으로 금메달을 차지하며 이번 대회 두 번째 금메달이자 세 번째 메달을 목에 걸었다.

앞서 여자 1000ｍ에서 동메달, 여자 3000ｍ 계주에서 금메달을 합작한 김길리는 첫 올림픽 출전에 금메달 2개와 동메달 1개라는 값진 성과를 냈다.

