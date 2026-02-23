기사 검색
지드래곤, 카이스트 졸업식 감동의 축사 “용기가 가장 멀리 데려갈 것”

입력 :2026-02-23 14:18:24
수정 :2026-02-23 14:18:24
지드래곤.<br>갤럭시코퍼레이션 제공
지드래곤.
갤럭시코퍼레이션 제공


가수 지드래곤(본명 권지용)이 카이스트(KAIST) 학위수여식에서 졸업생들에게 감동적인 메시지를 전했다.

23일 소속사 갤럭시코퍼레이션에 따르면 현재 카이스트 기계공학과 초빙교수로 재직 중인 지드래곤은 지난 20일 대전 카이스트 본원에서 거행된 2026년도 학위수여식에 축하 영상을 보냈다.

그는 축사에서 “진심으로 축하드립니다. 여러분은 해냈고, 앞으로도 해낼 사람들입니다”라며 말문을 열었다. 이어 “이제 정답 없는 세상으로 나아갑니다. 틀려도 괜찮고, 멈추지만 않으면 됩니다. 남들과 다른 길을 선택할 용기, 그 용기가 여러분을 결국 가장 멀리 데리고 갈 것입니다”라고 강조했다.

이는 자신만의 길을 개척해온 그가 전달할 수 있는 강력한 조언이었다. 또한 그는 “오늘 자유롭게 시작하세요”라며 새로운 도전에 대한 설렘과 용기를 가질 것을 당부했다.

카이스트(KAIST) 학위수여식에서 축사를 하는 지드래곤.<br>갤럭시코퍼레이션 제공
카이스트(KAIST) 학위수여식에서 축사를 하는 지드래곤.
갤럭시코퍼레이션 제공


지드래곤과 카이스트의 인연은 2024년 6월 시작됐다. 당시 카이스트는 “최신 과학기술을 K콘텐츠와 문화산업에 접목해 한국 문화의 글로벌 경쟁력을 확대하겠다”는 취지를 밝히며 그를 기계공학과 초빙교수로 전격 임명해 화제를 모았다.

이후 그는 초빙교수로서 특강 및 공동 연구 등 다양한 활동에 참여하며 과학기술과 창의적 예술의 접점을 찾는 데 힘써왔다.

한편 지드래곤은 최근 단독 팬미팅 ‘2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING [FAM+ILY : FAMILY : FAM I LOVE YOU]’를 개최하며 글로벌 팬들과 만났다.

강경민 기자
