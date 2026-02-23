기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

남창희 9세 연하 신부, 알고보니 ‘무도’ 화제의 ‘한강 아이유’

입력 :2026-02-23 14:51:54
수정 :2026-02-23 14:51:54
사진=윤영경 인스타그램, MBC 무한도전 캡처
사진=윤영경 인스타그램, MBC 무한도전 캡처


코미디언 남창희의 아내가 과거 배우로 활동했던 윤영경인 것으로 밝혀졌다.

결혼 당시 신부는 9세 연하 비연예인으로만 알려졌으나 예식 이후 구체적인 신상이 공개됐다.

23일 남창희 소속사 티엔엔터테인먼트는 “남창희의 아내가 윤영경 씨가 맞다”면서도 “현재는 배우 활동을 하지 않고 직장 생활을 이어가고 있다”고 전했다.

윤영경은 1991년생으로 1982년생인 남창희와는 9살 차이가 난다. 그는 2013년 제83회 전국춘향선발대회에서 선(善)에 오르며 얼굴을 알렸다. 이후 영화 ‘국제시장’, MBC 드라마 ‘화정’, JTBC 드라마 ‘욱씨남정기’ 등 여러 작품에 출연하며 활동을 이어갔다.

사진=윤영경 인스타그램 캡처
사진=윤영경 인스타그램 캡처


특히 2014년 방송된 MBC ‘무한도전’의 ‘홍철아 장가가자’ 특집에 등장해 대중에게 깊은 인상을 남겼다. 한강에서 이뤄진 인터뷰에서 단아한 이미지와 아이유를 닮은 외모로 ‘한강 아이유’라는 별명을 얻으며 화제를 모았다. 당시 그는 이상형에 대해 “활발한 사람을 좋아한다”고 밝히기도 했다.

한편 윤영경과 남창희는 지난 22일 서울 중구 신라호텔에서 비공개 결혼식을 올렸다. 남창희는 2000년 SBS ‘기쁜 우리 토요일’의 코너 ‘스타스쿨’ 인천 동산고 편에 출연하며 연예계에 데뷔했다. 그는 예능과 라디오 등에서 활약하며 꾸준히 활동해 오고 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
남창희의 아내는 현재 배우로 활동하고 있는가?
인기기사
아이브 안유진, ‘상큼한 미모’
‘공주님’ 장원영
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들
장원영, 공주님 재질
장원영, CG같은 미모
장원영, MZ 아이콘
장원영, 천년돌의 위엄
아이브 장원영, 인형
장원영, 예쁨
장원영·안유진, 헤어나올 수 없는 매력
장원영, 나에게 빠져봐
아이브 장원영, 한 줌 개미허리
아이브 장원영, 요염한 유혹
동계올림픽 금메달리스트, 아이돌그룹 男연예인과 만남 포착

동계올림픽 금메달리스트, 아이돌그룹 男연예인과 만남 포착
랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴

랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴
임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”

임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”
‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?

‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?
“만지작거리는 듯” 카리나와 ‘스킨십’ 포착된 남배우, 누구?

“만지작거리는 듯” 카리나와 ‘스킨십’ 포착된 남배우, 누구?
‘37.3% 신화’ 주역의 굴욕…1%대 못 벗어난 채 종영 앞둔 ‘이 드라마’

‘37.3% 신화’ 주역의 굴욕…1%대 못 벗어난 채 종영 앞둔 ‘이 드라마’
2026년 2월 23일

2026년 2월 23일
“‘바지 사장’ 아내가 불륜 누명 씌워 회사 빼앗으려 합니다” 충격 사연

“‘바지 사장’ 아내가 불륜 누명 씌워 회사 빼앗으려 합니다” 충격 사연
정동원, 오늘 해병대 입대…“오랜 시간 품어온 뜻”

정동원, 오늘 해병대 입대…“오랜 시간 품어온 뜻”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

  3. 최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

  4. 풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

    풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

  5. 최준희, 결혼 앞두고 故최진실 사진 올려…“설날 쉽지 않네요”

    최준희, 결혼 앞두고 故최진실 사진 올려…“설날 쉽지 않네요”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를