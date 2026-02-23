기사 검색
둘째 계획 중인데…‘김용건 며느리’ 황보라, 안타까운 소식 전해졌다

입력 :2026-02-23 15:53:02
수정 :2026-02-23 15:53:02
배우 황보라. 인스타그램 캡처
배우 황보라. 인스타그램 캡처


배우 황보라가 각막 손상으로 병원을 찾았다.

23일 황보라는 소셜미디어(SNS)를 통해 “각막 벗겨짐 이슈”라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속에는 한쪽 눈에 안대를 착용하고 쉬고 있는 황보라의 모습이 담겼다.

황보라는 “어젯밤 한숨도 못 잤다”며 “푹 쉬어야 한다는 의사 선생님 말씀에 합법적으로 쉴 수 있게 된 슬픈 육아맘”이라고 전했다.

황보라는 갑작스러운 부상으로 병원 신세를 지면서도 아이를 봐야 하는 엄마의 고충을 전했다.

황보라는 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생인 김영훈 워크하우스컴퍼니 대표와 결혼했으며, 2024년 아들을 출산했다.

현재 유튜브 채널을 통해 소통 중인 황보라는 최근 둘째 임신을 위해 노력 중임을 밝혔다.

온라인뉴스부
동계올림픽 금메달리스트, 아이돌그룹 男연예인과 만남 포착
랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴
임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”
‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?
명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다
“만지작거리는 듯” 카리나와 ‘스킨십’ 포착된 남배우, 누구?
남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’
‘37.3% 신화’ 주역의 굴욕…1%대 못 벗어난 채 종영 앞둔 ‘이 드라마’
    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

    최준희, 결혼 앞두고 故최진실 사진 올려…“설날 쉽지 않네요”
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를
비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를