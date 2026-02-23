기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

BTS, ‘광화문 무료 공연’ 오늘 오후8시 예매 시작

입력 :2026-02-23 15:59:26
수정 :2026-02-23 15:59:26
BTS 컴백 라이브: 아리랑
BTS 컴백 라이브: 아리랑


그룹 방탄소년단(BTS)이 서울 광화문광장에서 여는 대규모 컴백 공연의 예매가 시작된다.

소속사 빅히트 뮤직에 따르면 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)’의 예매는 23일 오후 8시부터 놀(NOL) 티켓을 통해 진행된다.

이번 공연은 3월 21일 오후 8시 서울 광화문광장 일대에서 화려한 막을 올릴 예정이다. 특히 무료 공연인 만큼 시민들이 일상 속에서 자연스럽게 음악과 문화를 접할 수 있는 기회가 될 전망이다.

이번 티켓 배분은 일반 무료 예매와 위버스 글로벌 응모 등 두 가지 경로로 나눠 진행된다. 치열한 티켓팅 전쟁이 예상되는 가운데 소속사는 예매 과정에서 매크로 등 부정 프로그램을 사용할 경우 관련 법령에 따라 엄중한 처벌을 받을 수 있다는 점을 명시했다.

이번 공연은 세계 최대 OTT 서비스인 넷플릭스를 통해 전 세계 190여개 국가 및 지역에 단독 생중계된다. 넷플릭스가 단일 아티스트의 공연 실황을 실시간으로 송출함으로써 방탄소년단의 글로벌 위상을 다시 한번 증명하는 계기가 됐다.

한편 방탄소년단은 새 앨범 발매일인 3월 20일부터 4월 12일까지 대규모 프로젝트인 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울(THE CITY ARIRANG SEOUL)’을 진행한다. 이 기간 서울 곳곳에서는 음악과 미디어 아트를 결합한 다채로운 체험형 콘텐츠와 도시의 경관을 활용한 조형물 설치 연출이 이어져 서울 전체가 거대한 축제의 장으로 탈바꿈할 전망이다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
BTS 컴백 라이브 공연의 티켓 가격은?
인기기사
‘공주님’ 장원영
아이브 안유진, ‘상큼한 미모’
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들
장원영, 공주님 재질
안유진·장원영, 여신이 둘
장원영 ‘블랙홀’
장원영, MZ 아이콘
장원영, CG같은 미모
장원영, 천년돌의 위엄
아이브 장원영, 인형
장원영, 예쁨
장원영·안유진, 헤어나올 수 없는 매력
장원영, 나에게 빠져봐
동계올림픽 금메달리스트, 아이돌그룹 男연예인과 만남 포착

동계올림픽 금메달리스트, 아이돌그룹 男연예인과 만남 포착
랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴

랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴
임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”

임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”
‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?

‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?
명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다

명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다
“만지작거리는 듯” 카리나와 ‘스킨십’ 포착된 남배우, 누구?

“만지작거리는 듯” 카리나와 ‘스킨십’ 포착된 남배우, 누구?
남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’

남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’
‘37.3% 신화’ 주역의 굴욕…1%대 못 벗어난 채 종영 앞둔 ‘이 드라마’

‘37.3% 신화’ 주역의 굴욕…1%대 못 벗어난 채 종영 앞둔 ‘이 드라마’
2026년 2월 23일

2026년 2월 23일
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

  3. 최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

  4. 풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

    풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

  5. 최준희, 결혼 앞두고 故최진실 사진 올려…“설날 쉽지 않네요”

    최준희, 결혼 앞두고 故최진실 사진 올려…“설날 쉽지 않네요”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를