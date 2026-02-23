기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“20년 전 사진인 줄” 45세 송혜교, 청순미 폭발 화보

입력 :2026-02-23 17:43:39
수정 :2026-02-23 17:43:39
사진=송혜교 인스타그램 캡처
사진=송혜교 인스타그램 캡처


배우 송혜교가 청순미 가득한 화보를 공개했다.

23일 송혜교는 자신의 인스타그램에 글로벌 신발 브랜드와 진행한 화보 컷을 공개했다.

사진에서 그는 흰색 원피스에 검정 샌들을 매치해 심플한 차림으로 카메라 앞에 섰다. 과한 액세서리 없이 자연스러운 메이크업이 더해지며 20대 같은 풋풋한 분위기를 자아낸다.

송혜교는 올해 45세라고는 믿을 수 없는 동안 외모를 자랑했다.

다른 사진에서는 핑크빛 쉬폰 원피스에 머리를 옆으로 묶어 페미닌한 무드를 강조했다. 또 그는 검정 슬립 원피스를 입고 관능미 넘치는 포즈를 취하며 전혀 다른 분위기를 연출하기도 했다.

한편 송혜교는 1996년 중학교 3학년 때 선경 스마트 교복 모델 선발대회에서 대상을 받으며 연예계에 데뷔했다. 이후 시트콤 ‘순풍산부인과’, 드라마 ‘가을동화’, ‘올인’, ‘풀하우스’, ‘더글로리’ 등에서 열연했다.

그는 올해 하반기 공개 예정인 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 ‘천천히 강렬하게’에 출연한다.

사진=송혜교 인스타그램 캡처
사진=송혜교 인스타그램 캡처


강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
송혜교가 올해 하반기 출연 예정인 작품의 플랫폼은?
인기기사
‘공주님’ 장원영
아이브 안유진, ‘상큼한 미모’
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들
장원영, 공주님 재질
안유진·장원영, 여신이 둘
장원영, 춤추는 K-바비
장원영, 오늘 미모 오케이
장원영 ‘블랙홀’
장원영, MZ 아이콘
장원영, CG같은 미모
장원영, 천년돌의 위엄
아이브 장원영, 인형
장원영, 예쁨
랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴

랄랄, 눈·코 성형수술 받은 근황…몰라보게 달라진 얼굴
임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”

임창정♥서하얀, ‘아이 다섯’ 83㎏→52㎏ 관리 비결…“충격 요법”
‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?

‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?
명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다

명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다
남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’

남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’
둘째 계획 중인데…‘김용건 며느리’ 황보라, 안타까운 소식 전해졌다

둘째 계획 중인데…‘김용건 며느리’ 황보라, 안타까운 소식 전해졌다
2026년 2월 23일

2026년 2월 23일
“‘바지 사장’ 아내가 불륜 누명 씌워 회사 빼앗으려 합니다” 충격 사연

“‘바지 사장’ 아내가 불륜 누명 씌워 회사 빼앗으려 합니다” 충격 사연
정동원, 오늘 해병대 입대…“오랜 시간 품어온 뜻”

정동원, 오늘 해병대 입대…“오랜 시간 품어온 뜻”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

  3. 최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

  4. 풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

    풍자 “전 남친, 정말 더러운 XX…어떤 인간인지 폭로하고 싶다” 분개한 이유

  5. 최준희, 결혼 앞두고 故최진실 사진 올려…“설날 쉽지 않네요”

    최준희, 결혼 앞두고 故최진실 사진 올려…“설날 쉽지 않네요”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를