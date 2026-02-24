기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

10년 전 ‘레깅스 여신’으로 불리던 여배우, 최근 레깅스 패션 근황

입력 :2026-02-24 09:36:32
수정 :2026-02-24 09:36:32
사진=에이핑크 ‘러브(LUV)’ 안무영상 캡처, 하퍼스 바자 코리아 제공
사진=에이핑크 ‘러브(LUV)’ 안무영상 캡처, 하퍼스 바자 코리아 제공


배우 손나은이 여전한 ‘레깅스 여신’임을 입증했다.

손나은은 과거 그룹 에이핑크 활동 시절부터 레깅스 패션으로 주목받았다. 2014년 에이핑크 ‘러브(LUV)’ 안무 연습 영상에서 몸에 딱 붙는 레깅스를 입고 춤을 춘 모습이 화제가 되며 관련 의류가 완판되는 등 인기를 끌었다. 그는 ‘레깅스 여신’이라는 별명처럼 레깅스를 착용하고 완벽한 핏을 자랑했다.

최근 손나은은 패션 매거진 ‘하퍼스 바자 코리아’와 함께한 화보에서 꾸준한 자기관리로 완성된 여전한 레깅스 핏을 선보였다.

이번 화보는 ‘일상 속 웰니스’를 주제로 러닝부터 일상까지 이어지는 액티브 라이프스타일을 세련되게 표현했다. 화보 속 손나은은 레깅스뿐 아니라 브라운 톤의 크롭 후드, 조거 팬츠 등 액티브 웨어를 소화하며 운동으로 다져진 선명한 복근과 슬림한 허리 라인을 드러냈다.

하퍼스 바자 코리아 제공
하퍼스 바자 코리아 제공


그는 매거진 인터뷰에서 과거 모습이 다시 회자되는 것에 대해 “요즘 제 옛날 모습이 다시 올라오는 경우가 있더라, (중략) 나의 과거 모습을 기억해 주시고, 예쁘게 봐주시고, 여전히 회자된다는 게 너무 신기하고 앞으로도 그랬으면 좋겠다, 너무 튀지도 않고, 그렇다고 조용하지도 않지만 나긋나긋하고 잔잔한 분위기를 가진, 그런 사람이고 싶다”고 전했다.

손나은의 화보는 하퍼스 바자 3월호에서 만나볼 수 있다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
손나은이 ‘레깅스 여신’으로 주목받게 된 계기는?
인기기사
‘공주님’ 장원영
아이브 안유진, ‘상큼한 미모’
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들
장원영, 공주님 재질
안유진·장원영, 여신이 둘
장원영, 춤추는 K-바비
장원영, 오늘 미모 오케이
장원영 ‘블랙홀’
장원영, MZ 아이콘
장원영, CG같은 미모
장원영, 천년돌의 위엄
아이브 장원영, 인형
장원영, 예쁨
‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?

‘380만 유튜버’ 조진세도 깜짝…그리, 군대서 모은 돈 어느 정도길래?
남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’

남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’
“합의하고 찍은 것” 숙박업소서 연인과 성관계 몰래 촬영한 20대 순경 피소

“합의하고 찍은 것” 숙박업소서 연인과 성관계 몰래 촬영한 20대 순경 피소
신동엽 “이소라, 나 때문에 일부러 결혼식 불참” 깜짝 고백

신동엽 “이소라, 나 때문에 일부러 결혼식 불참” 깜짝 고백
명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다

명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다
‘13돈 금팔찌’ 오물 가득 변기에 ‘풍덩’…40분 맨손 수색 결과는?

‘13돈 금팔찌’ 오물 가득 변기에 ‘풍덩’…40분 맨손 수색 결과는?
7월 결혼설 돌더니…‘차정원♥’ 하정우, 충격 근황 전해졌다

7월 결혼설 돌더니…‘차정원♥’ 하정우, 충격 근황 전해졌다
둘째 계획 중인데…‘김용건 며느리’ 황보라, 안타까운 소식 전해졌다

둘째 계획 중인데…‘김용건 며느리’ 황보라, 안타까운 소식 전해졌다
대치동 은마아파트 화재로 10대 여성 사망…70명 긴급 대피

대치동 은마아파트 화재로 10대 여성 사망…70명 긴급 대피
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

  3. 최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

  4. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를