기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

서장훈, 방송 중 방문한 실버타운에서 외할머니 흔적 ‘오열’

입력 :2026-02-24 14:32:13
수정 :2026-02-24 14:32:13
사진=EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’ 캡처
사진=EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’ 캡처


농구 선수 출신 방송인 서장훈이 방송 촬영 중 돌아가신 외할머니에 대한 그리움으로 눈물을 흘렸다.

오는 25일 오후 9시 55분 방영되는 EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’에서는 서울 강남 한복판에 2000억원 규모의 도심형 실버타운을 건립한 박세훈 회장의 성공 신화와 경영 철학이 다뤄진다.

이날 방송에서 소개되는 실버타운은 서장훈에게 남다른 의미가 있는 장소로 밝혀져 눈길을 끈다. 내부를 둘러보던 그는 “사실 2년 전까지 저희 외할머니가 이곳에 머무셨다”고 털어놓으며 해당 장소와의 각별한 인연을 고백했다.

박세훈 회장은 당시를 회상하며 “서장훈 씨의 할머님은 언제나 깔끔하고 활기찬 모습이었다”며 “매일 아침 로비에 내려와 계시다가 나를 마주치면 마치 출근 도장을 찍듯 하이파이브를 건네시던 분”이라고 고인을 기억했다. 이에 서장훈은 “원래 성격이 아주 강하신 분”이라며 외할머니를 추억했다.

박 회장이 “저희에게도 아주 귀한 어른이셨다”며 진심 어린 추억을 전하자 서장훈은 결국 참지 못하고 눈물을 터뜨렸다. 평소 방송에서 이성적이고 단호한 태도로 냉철한 조언자로 활약해온 그이기에 그의 눈물은 현장을 먹먹하게 만들었다.

사진=EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’ 캡처
사진=EBS ‘서장훈의 이웃집 백만장자’ 캡처


한편 이날 방송은 박 회장의 독특한 경영 방식도 조명한다. 그는 40년간 에어컨 열교환기 제조업에 매진하며 연 매출 1400억원을 기록한 성공한 사업가다. 그럼에도 실버타운 운영에 있어서는 “사업으로 번 돈을 투자하되 이곳에서는 단 한 푼의 이익도 남기지 않겠다”는 원칙을 고수하고 있다.

해당 실버타운은 총 230세대에 약 300명이 입주해 있으며 피트니스 센터, 도서관, 전문 건강관리 시스템 등 다양한 커뮤니티 시설을 갖추고 있다.

이를 지켜보던 MC 장예원은 “평소 관심이 많았던 분야인데 지금 당장 예약이 가능하냐”고 질문을 던지기도 했다.

강경민 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박세훈 회장이 실버타운 운영에서 고수하는 원칙은?
인기기사
‘공주님’ 장원영
아이브 안유진, ‘상큼한 미모’
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들
장원영, 공주님 재질
안유진·장원영, 여신이 둘
장원영, 춤추는 K-바비
장원영, 오늘 미모 오케이
장원영 ‘블랙홀’
장원영, MZ 아이콘
장원영, CG같은 미모
장원영, 천년돌의 위엄
아이브 장원영, 인형
장원영, 예쁨
신동엽 “이소라, 나 때문에 일부러 결혼식 불참” 깜짝 고백

신동엽 “이소라, 나 때문에 일부러 결혼식 불참” 깜짝 고백
남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’

남창희 아내 정체…‘무한도전’ 노홍철 반한 ‘한강 아이유’
7월 결혼설 돌더니…‘차정원♥’ 하정우, 충격 근황 전해졌다

7월 결혼설 돌더니…‘차정원♥’ 하정우, 충격 근황 전해졌다
가슴·눈 등 성형수술 13번 한 女연예인, 심각한 부작용 때문에… “눈 안 감겨”

가슴·눈 등 성형수술 13번 한 女연예인, 심각한 부작용 때문에… “눈 안 감겨”
“합의하고 찍은 것” 숙박업소서 연인과 성관계 몰래 촬영한 20대 순경 피소

“합의하고 찍은 것” 숙박업소서 연인과 성관계 몰래 촬영한 20대 순경 피소
탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백
명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다

명절 맞아 5살 조카에 6천만원 은괴 준 삼촌 화제…‘반전’ 있었다
‘13돈 금팔찌’ 오물 가득 변기에 ‘풍덩’…40분 맨손 수색 결과는?

‘13돈 금팔찌’ 오물 가득 변기에 ‘풍덩’…40분 맨손 수색 결과는?
둘째 계획 중인데…‘김용건 며느리’ 황보라, 안타까운 소식 전해졌다

둘째 계획 중인데…‘김용건 며느리’ 황보라, 안타까운 소식 전해졌다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

  3. 최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

  4. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를