“넌 학생이고 난 선생이야” 24년 전 ‘로망스’ 주역들 일본에서 재회

드라마 ‘로망스’의 주역인 김하늘과 김재원이 24년 만에 다시 뭉쳤다.이들은 드라마 ‘로망스’ 방영 24주년을 앞두고 일본에서 전격 재회하며 팬들의 향수를 자극하고 있다.24일 김하늘의 소속사 빌리언스에 따르면 김하늘은 오는 28일 정오 일본 위성극장에서 방영되는 ‘로망스’ 재방송 기념 특집 프로그램에 출연한다. 이번 프로그램은 과거 일본 내 한류 열풍을 주도했던 ‘로망스’를 추억하기 위해 특별 편성됐다.2002년 MBC에서 방영된 ‘로망스’는 여교사와 남학생의 사랑이라는 당시로서는 파격적인 소재를 순수한 감성으로 풀어내며 신드롬급 인기를 구가했다. “넌 학생이고 난 선생이야”라는 강렬한 대사는 지금까지도 회자되는 상징적인 대사다. 일본에서도 한류 초창기 방영돼 김하늘과 김재원을 차세대 한류 스타로 등극시킨 효자 작품이기도 하다.김하늘은 극 중 이성과 감성 사이에서 고뇌하는 교사 ‘김채원’ 역을 맡아 섬세한 내면 연기를 선보였다. 그는 이 작품을 통해 당대 최고의 청춘스타로 자리 잡았으며 그해 MBC 연기대상 미니시리즈 부문 여자 최우수연기상을 거머쥐며 연기력을 인정받았다.김재원 역시 극 중 소년미 넘치는 얼굴에 풋풋한 미소로 ‘살인 미소’라는 별명을 얻으며 신예에서 단숨에 톱스타로 도약했다.이번 특집을 통해 두 주연 배우의 24년 만의 공식적인 만남이 성사됐다. 세월이 흐른 뒤 다시 마주한 이들은 촬영 당시의 현장 비하인드와 서로에 대한 첫인상, 그리고 작품이 각자의 인생에 미친 영향에 대해 진솔한 대화를 나눴다.김하늘은 소속사를 통해 “‘로망스’는 연기 인생의 커다란 전환점이 된 소중한 작품”이라며 “시간이 흘렀음에도 당시의 열정과 설렘이 여전히 선명하다. 김재원씨와 다시 만나 그 시절을 추억할 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었다”고 밝혔다.강경민 기자