기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

군대서 수천만원 모으더니…김구라 아들, ‘뜻밖의 결정’ 내렸다

입력 :2026-02-24 17:38:47
수정 :2026-02-24 17:38:47
래퍼 그리가 군 복무 동안 모은 2000만원으로 여행을 다녀왔다고 밝혔다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처
래퍼 그리가 군 복무 동안 모은 2000만원으로 여행을 다녀왔다고 밝혔다. SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처


래퍼 그리가 군 복무 동안 모은 2000만원으로 여행을 다녀왔다고 밝혔다.

24일 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’에는 그리가 게스트로 출연했다.

그리는 2024년 7월 입대해 해병대 제2사단 포병여단에서 현역으로 근무하다 최근 만기 전역했다.

그는 이날 시청자들 앞에서 씩씩하게 전역 신고를 한 뒤 “방송 나가는 곳마다 전역 신고를 하고 있다”며 “언제까지 해야 할지 (모르겠다)”라고 쑥스러워했다.

그리는 2년 전 입대 당시를 떠올리며 첫날부터 후회가 밀려왔다고 솔직하게 전했다.

그는 “문 열자마자 후회했다. 가족들한테 큰절 올리고 ‘이등병의 편지’가 나왔다. ‘사람 돼서 나와야겠다’고 생각하고 뒤돌자마자 후회했다”면서도 “그래도 전역하고 나니까 대단하다고 해주셔서 자부심이 느껴진다”고 덧붙였다.

군대에서 2000만원을 모았다고 밝힌 그리는 “투자는 안 했다”며 “군인 때 해외여행이 안 되니까 얼마 전에 가고 싶었던 일본 여행을 다녀왔다”고 설명했다.

그는 앞서 지난 22일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 “해병대 병장 월급이 150만원, 적금까지 합치면 200만원”이라며 “2000만원 가까이 모았다. 병장으로 월급도 많이 받고 하는 일은 적어지니 눌러 살고 싶다는 생각을 했다”고 말한 바 있다.

그리는 향후 행보에 대해 “음원 계획도 있지만 꼭 말씀드리고 싶었던 게 있다”며 “군대 안에서 생각할 시간이 많았다. 군대에서 연출의 꿈을 찾았다”고 밝혔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
그리가 군 복무 중 모은 금액은 얼마인가?
인기기사
‘공주님’ 장원영
아이브 안유진, ‘상큼한 미모’
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들
장원영, 공주님 재질
안유진·장원영, 여신이 둘
장원영, 춤추는 K-바비
장원영, 오늘 미모 오케이
장원영 ‘블랙홀’
장원영, MZ 아이콘
장원영, CG같은 미모
장원영, 천년돌의 위엄
아이브 장원영, 인형
장원영, 예쁨
신동엽 “이소라, 나 때문에 일부러 결혼식 불참” 깜짝 고백

신동엽 “이소라, 나 때문에 일부러 결혼식 불참” 깜짝 고백
탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백

탁재훈과 다시 ♥공개연애?…‘42세’ 한혜진 “감당 가능” 폭탄 고백
7월 결혼설 돌더니…‘차정원♥’ 하정우, 충격 근황 전해졌다

7월 결혼설 돌더니…‘차정원♥’ 하정우, 충격 근황 전해졌다
가슴·눈 등 성형수술 13번 한 女연예인, 심각한 부작용 때문에… “눈 안 감겨”

가슴·눈 등 성형수술 13번 한 女연예인, 심각한 부작용 때문에… “눈 안 감겨”
숙박업소서 연인 몰래 촬영한 20대 순경 입건

숙박업소서 연인 몰래 촬영한 20대 순경 입건
‘13돈 금팔찌’ 오물 가득 변기에 ‘풍덩’…40분 맨손 수색 결과는?

‘13돈 금팔찌’ 오물 가득 변기에 ‘풍덩’…40분 맨손 수색 결과는?
사패산 터널서 발견된 ‘금 100돈 팔찌’…1억 주인 나타났다

사패산 터널서 발견된 ‘금 100돈 팔찌’…1억 주인 나타났다
대치동 은마아파트 화재로 10대 여성 사망…70명 긴급 대피

대치동 은마아파트 화재로 10대 여성 사망…70명 긴급 대피
‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”

‘불륜녀 낙인’ 억울함 호소한 여배우 “내가 본처다”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

    “아들 미안”…30살 연하와 네 번째 결혼한 ‘야인시대’ 배우

  2. 심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

    심형래 “신내림 받았다”…‘영구보살’ 점집 차린 근황

  3. 최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

    최여진, 불륜설에 입 열었다… “前 와이프와 남편 공유? 절대 아냐”

  4. 김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

    김주하 “전남편은 성형남” 돌연 폭로한 사정

  5. ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황

    ‘문원♥’ 신지 “엄마 나 됐어” 결혼 앞두고 겹경사… 복권 당첨 근황
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

‘영국 아카데미’ 레드카펫 여신들

영국 아카데미 시상식에서 폴 토머스 앤더슨 감독의 ‘원 배틀 애프터 어나더’가 작품상과 감독상 등 6관왕에 오르며 최다 수상의 영예를
비너스의 런웨이

비너스의 런웨이

모델이 12일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 뉴욕 패션위크의 일환으로 진행된 크리스찬 시리아노 2026 가을·겨울 패션쇼에서 런웨이를